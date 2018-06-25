Лидер группы 25/17 Андрей Бледный: Рок-фестивали - это расширенная версия шашлыков на даче

СЕГОДНЯ 07:15 2018-06-25T08:20:53+03:00

На «Кинопробах» Лёва «Би-2» рассказал, что ночевал под лавкой, чтобы попасть на концерт Цоя, а Агутин признался, что иногда выступает на корпоративах для десяти человек, из которых только двое трезвых

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Третий день фестиваля «Кинопробы» открыл Княzz, известный нашим читателям по группе «Король и шут». Андрей Князев зажег сонную толпу, чуть промокшую от ночного дождя и разморенную после вчерашних возлияний как хитами «КиШа», так и своими собственными.

Народ чуть расслабился на Гречке, которая зачем-то материлась со сцены (сейчас так модно у молодёжи, но не особо принято на рок-фестивалях, хотя казалось бы). Но подсобрался к выходу группы 25/17, которую критики уже называют «главной надеждой и опорой русского рока».

После своего выступления Антон Завьялов и Андрей Бледный пришли на пресс-конференцию, где с юмором ответили на вопросы журналистов. «Почему люди ездят на такие фесты? Пить водку, пиво, и другие горячительные напитки. Такая расширенная версия шашлыков на даче. Только там твои любимые исполнители звучат из магнитофона, а тут они для тебя вживую поют», - наконец открыл нам тайну популярности подобных рок-тусовок Андрей Бледный. Мы вспомнили, что участники многих крутых групп со временем перестают друг друга выносить, что совсем не идёт на пользу творчеству, и спросили, как они мирно сосуществуют в одном коллективе: «Мы не живем друг с другом, мы живем с нашими жёнами, так что мы не то чтобы прям плотно притерлись. И у нас есть время отдохнуть друг от друга. Г - гетеросексуальность. Если говорить, например, об Агате Кристи, то там братья Вадим и Глеб, которые вместе с рождения можно сказать. А мы познакомились уже в зрелом возрасте. И решили, что будем делать что-то во благо проекта, ради общего дела. Не как лебедь рак и щука, где каждый тянет в свою сторону», - рассказали нам Антон и Андрей.

На пресс-конференцию после своего выступления заглянул и Леонид Агутин. Его спросили, было ли такое, чтобы он, выступая, вдруг задумывался - а что он вообще тут делает? Агутин ответил максимально честно.

На пресс-конференцию после своего выступления заглянул и Леонид АгутинФото: Елена ЛАПТЕВА

- Такое случалось довольно много раз. Но, видите ли, какая штука. Я очень давно сочиняю и много где выступаю. И на джазовых фестивалях, и на всяких диско-поп собраниях. Приходится иногда работать на корпоративах, где собирается 15 человек, пять из которых не могут встать, трое ничего не соображают и только двое понимают по-русски. И я им на клавишах играю свою песни. Они платят мне кучу денег за это. И эти два соображающих человека жутко счастливы. Часто толком не могут объяснить, что хотят услышать. Я говорю - «ну вы хоть слово скажите, какое в этой песне есть». Они вспоминают, я им играю это, они меня благодарят. Это моя работа. Я делаю это, потому что я для этого родился. Я зарабатываю деньги честно - тем, что умею. И поэтому я не обманываю себя, играя для двух человек, или для семи тысяч, или пятидесятитысячной толпы. Всякое бывает. Главное - найти правильную форму. Люди хотят получить удовольствие, а выпендриваться - последнее дело.

Завершила фест группа Би-2, которая сыграла практически всю программу «Горизонт событий». Эти артисты на «Кинопробах» были не случайными гостями - Цоя они любят и даже были на одном из его концертов. Шура рассказал, как это было: «Я купил билет, а Левчик не смог найти денег, поэтому вместе с другом ночевал под лавкой на стадионе, где должно было состояться выступление «Кино», чтобы попасть на концерт бесплатно. Их нашли пожарники, но пожалели и не стали выгонять».

Лёва и Шура, фронтмены группы, прошли достаточно долгий путь от бедных студентов, которые не в состоянии купить билет на концерт кумира, до мегазвёзд отечественного рока. И в очередной раз они это звание подтвердили, сыграв один из лучших своих концертов за последние годы.

«Бидвашники» выпендрились, притащив на "Кинопробы” гигантский экран, на котором во время их выступления постоянно транслировались проекции в тему исполняемых песен. Лева выглядел как настоящий рок-герой, принимая в красных лучах прожекторов эффектные позы, которым позавидовал бы сам Мик Джаггер. На пресс-конференции их спросили, что главное для творческого человека. Это не спиться. Судя по всему, алкогольные проблемы, свойственные рокерам, действительно обошли их стороной - и Лёва, и Шура находятся в прекрасной форме. На песню “Виски” на сцену вместо Джона Гранта вытащили иеромонаха Феофана и двух медведей, а на “Пора возвращаться домой” Оксимирон был исключительно в виде проекции. Завершилось выступление салютом.

“Кинопробы”, которые в этом году практически без рекламы собрали 34 000 человек, вернутся в следующем году. Об этом сообщили со сцены организаторы фестиваля. Народ очевидно обрадовался, а это самое главное - любое подобное мероприятие живет только благодаря публике, а если она довольна, то значит есть смысл идти дальше.