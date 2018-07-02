Фермер Василий Мельниченко: «Аграрий должен думать, будто это он государство обманывает, а не оно его»

СЕГОДНЯ 20:03 2018-07-02T20:11:04+03:00

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ГДЕ ХОРОШО - ОТТУДА НЕ УЕЗЖАЮТ

Когда-то на прямой линии с президентом я обратил внимание Владимира Владимировича на то, что если следовать правительственной «Стратегии-2020», то на селе должны закрыться сотни школ, больниц, детских садиков. А ведь в поручении президента от 2014 года ни слова нет про это. Написано, что мы должны жить достойной и богато. Так давайте выполним это поручение. И президент сказал: «Я согласен с вами».

Нужно, чтобы еда была лекарством, иначе лекарство станет едой. Ведь от жителей сел и деревень зависит не только, что мы едим, но и от чего лечимся. Потому что если бы мы производили хорошие продукты питания, то можно было и многие больницы закрыть. Сегодня медицина в селах и деревнях закрывается, но совсем по совсем другим причинам.

Мы много говорим о развитии села. Но если закрывать больницы и школы, то какой смысл во всех этих программах? Кто будет работать и жить на селе без больниц, школ, социальных объектов?

Я живу в Свердловской области. В нашем Галкинском сельсовете 15 сел и деревень. 20 лет назад нас там было 6400 человек. Сегодня – 3120. Где хорошо - оттуда не уезжают. То же и в других местах. Проехал Мордовию, Тулу, Орловскую, Курганскую области. Спрашиваю у местного руководства: что вы предлагаете жителям сел, деревень и малых городов, где проживает большая часть населения России? И практически ничего путного не слышал в ответ. Ну тогда давайте за счет бюджета купим билеты всем жителям сел и малых городов до Москвы. Если они у себя не нужны.

Главная проблема у агрария — нет доступа к энергоносителям и кредитам. Мы должны знать, какие будут правила на годы вперед: например, когда конкретно и насколько будут повышены цены на ГСМ. А иначе фермер не может спланировать свою работу. Моя корова не может приспособиться к скачкам цен на солярку.

Говорят: давайте переводить технику на газ. Но у меня в четырех километрах труба магистральная проходит, а газ с 1985 года так и не провели. Хотя доводим его до Индонезии и Пакистана. У нас нет ответственности чиновников за свои решения. Они все просто ходят на работу. Какое-то возбуждение начинается в любых администрациях при дележе бюджетных денег. Раздача среди родственников, близких структур... Как только это успешно прошло – снова затишье. У нас нет качественного управления и нет ответственности.

ПРОДАТЬ ВЫРАЩЕННОЕ СОБСТВЕННЫМИ РУКАМИ ПОЧТИ НЕВОЗМОЖНО

Россия – член ВТО. Но если у других ее членов, наших конкурентов на продовольственном рынке, например, Польши, ставка кредита 1-3% годовых, а у меня -16-27%, то я проиграл. Никакие барьеры и антисанкции не спасут. Если мы вступили в ВТО, то давайте и внутри будем соблюдать правила — обеспечим равные условия для конкуренции.

Еще одна проблема - местное самоуправление. Центральная власть вычеркнула его из обихода. В экономике его даже не рассматривают. Но как они собираются без местной власти что-либо делать? Как пробудить инициативу, как работать? Закон о местном самоуправлении есть. А самого его — нет.

Личные подсобные хозяйства даже не учитываются в экономическом обороте. На них давно рукой махнули. Продать что-то, выращенное своими руками, невозможно. По правилам ВТО мы не имеем права торговать на рынке без сертификации. Вырастил бычка — найми сертифицированную машину, отвези на сертифицированную бойню, сам за все заплати и останься без выручки.

Выход — в кооперации. Но в реальности и ее у нас нет. Есть только департаменты развития кооперации Минсельхоза, Минэкономразвития. Но кооперация - это же не просто так, ребята собрались. Это экономическое сообщество. Нужны не меняльные конторы, а банки, отвечающие за развитие территорий — без участия государства тут ничего не получится.

В правительственных программах есть про создание оптово-распределительных центров, которые от бабушек и дедушек должны собирать продукцию. Но не будет от них пользы, пока мы, товаропроизводители, не станем собственниками этих ОРЦ. Если они будут сами по себе, то товар будут набирать, где им выгодно, а не у наших бабушек. Хозяева продукции должны стать собственниками конечного результата.

Государство должно создать такие условия, чтобы я, крестьянин, видел, что кооператив — дело выгодное. Чтобы мне казалось, будто это я государство обманываю, а не оно меня. В такой кооператив крестьяне обязательно вступят.

"КРОМЕ ПОРТРЕТА ПУТИНА НА СТЕНЕ НИЧЕГО НЕТ"

Да, есть законы о кооперации, о местном самоуправлении. Они хорошо написаны. Но успех любого государственного начинания имеет три составляющих: земля, люди и система управления. Первые две позиции у нас сильные, а третья - практически отсутствует.

На селе происходит вымывание кадров. Люди просто уезжают. В городах люди есть, но их уровень квалификации слабоват. Больше половины трудоспособного населения нуждаются в дополнительном образовании. С такими кадрами модернизацию не совершишь. Я получил новый трактор, у меня проблема – где подготовленного тракториста взять? В училищах обучают на тракторах 70-х годов. Нет современной техники. И здесь тоже должна быть забота государства. А ее нет.

У чиновников есть такая привычка. Вот в какой-то программе написано, что на развитие сельского кооператива государство выделяет грант 70 млн. руб. Народ рад - приходит в разные центры, там все красиво нарисуют. Человек ведется на это дело. Если господь его не убережет, то и квартиру продаст, чтобы еще собственный капитал в хорошее дело вложить. А потом ему говорят: мы тут пересмотрели, у нас не получается 70 млн, будет только 7. А ты молодец, вкладывайся. И через три года на этого энтузиаста будет заведено уголовное дело - потому деньги взял, а проект не выполнил. Но 7 млн и не могли сработать, если надо было вложить 70.

И это даже хорошо для наших крестьян, что практически невозможно получить кредит. Потому что если ты все-таки получишь деньги на развитие, то тебе обязательно поменяют правила игры, и как ни крути - обязательно будешь в убытке.

Проблема в том, что у нас нет генерального плана развития страны. Нет генеральных планов развития территорий. Зайдите в кабинет любого главы администрации, губернатора. Кроме портрета Путина на стене нет ничего. Ни в одном кабинете вы не найдете генплана размещения производственных сил. Сделайте опрос населения, живущего на территории: где будут жить ваши дети? Все пишут: хочу, чтобы уехали из моего села или города. Мы от Родины уже отказываемся. Но если для некоторых наша территория - просто кусок грязи, из которой мы выковыриваем полезные ископаемые, то для меня это Родина. И я хочу, чтобы она была освоена как положено, чтобы в ней люди жили так, чтобы мог каждый сказать: я радуюсь жить в России.