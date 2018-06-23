Самолет с болельщиками из Перу задымился при приземлении в Тюмени
Рейс компании "Ютэйр" из Екатеринбурга, где проходил накануне футбольный матч "Перу - Франция", по плану должен был лететь в Москву через Тюмень. Все шло в штатном режиме, когда вдруг за 20 минут до посадки в аэропорту "Рощино" пассажиры услышали громкий хлопок, а потом почувствовали запах дыма.
Большинство посадочных мест в самолете было занято перуанскими болельщиками (около 70 человек). Некоторые после рассказали журналистам своей страны, что "не сработала система подачи кислородных масок, а стюардессы просто ходили туда-сюда".
Многие из пассажиров тут же схватились за мобильные телефоны и стали снимать все происходящее на видео. На сделанных записях видно, что никакой паники на борту не было. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Тюмени.
На официальном сайте авиакомпании по поводу инцидента никаких новостей нет.
В настоящий момент перуанцы ожидают другой борт в аэропорту Тюмени.
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
«Страшно было очень»: перуанские болельщики рассказали о ЧП перед посадкой в тюменском Рощино
По сообщениям перуанских СМИ, футбольные фанаты запаниковали, когда увидели, что одна из турбин самолёта загорелась за несколько минут до прибытия в аэропорт. Особенное возмущение у перуанцев вызвало отсутствие знаний английского языка у бортпроводников, не говоря уже и об испанском.
– Мы услышали взрыв, и весь салон заполнился дымом, – рассказала перуанскому радио «Лима» одна из пассажирок воздушного судна Марсела Рейес. – Затем, в иллюминаторе, увидели, как загорелась турбина. Страшно было очень! (подробности)
Самолет с болельщиками из Перу задымился при приземлении в Тюмени.По сообщениям очевидцев, едкий, черный дым заполнил весь салон