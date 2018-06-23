2018-06-23T18:34:09+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Эден Азар: "Нам сегодня было проще выиграть, потому что мы забили на 5-й минуте"

Лучший игрок матча рассказал о своих впечатлениях от победы над Тунисом в матче ЧМ-2018
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Азар и Лукаку забили 4 гола в ворота сборной Туниса.Азар и Лукаку забили 4 гола в ворота сборной Туниса.Фото: REUTERS
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Форвард лондонского "Челси" и сборной Бельгии в своей второй игре на чемпионате мира открыл счет голам. Эден Азар дважды забил голы в ворота Туниса. На послематчевой пресс-конференции он был достаточно краток в своих рассуждениях.

- Можете прокомментировать игру Лукаку сегодня?

- Что касается Ромелу, то он многое заслуживать. Он упорно тренируется, забил много голов. Мы сильнее, когда играем вместе. У нас - хорошая команда, и ему проще забивать. Когда мы передаем мяч Ромелу, то он никогда не промахивается. Он в хорошей форме и будет еще забивать. В первом тайме он почувствовал что-то в икре, но, думаю, к завтрашнему утру будет готов.

- Ожидали, что сегодня ваша команда так крупно победит и в чем причина такой победы?

- Я думаю, что это было проще сделать, потому что мы забили на 5-й минуте. Мы быстро захватывали пространство. 3 против Панамы и 5 сегодня, и я думаю, что в этом духе мы и продолжим дальше.

Сборная Бельгии после двух матчей набрала 6 очков и, формально, забронировала себе место в 1/8 финала чемпионата мира. Однако есть еще варианты, при которых это не произойдет. Поэтому окончательно проясниться завтра, 24 июня, после игры Англия - Панама.

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