2018-06-25T20:25:14+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Дания - Франция 26 июня 2018: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура чемпионата мира по футболу 2018

Футбол, матч Дания - Франция 26 июня 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 26 июня 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 3 тура чемпионата мира по футболу 2018
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Дания во главе с Кристианом Эриксеном сыграет в "Лужниках" против Франции.Дания во главе с Кристианом Эриксеном сыграет в "Лужниках" против Франции.Фото: REUTERS
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Сборная Франции после двух побед на старте чемпионата мира уже прошла в 1/8 финала чемпионата мира. И теперь им ничего не нужно в третьей игре турнира. Дании - оглядываться на матч Австралия - Перу, дабы случайно не покинуть турнир, уступив место австралийцам. "КП" - о главных моментах матча Дания - Франция.

Статистика личных встреч Дания - Франция 26 июня 2018

Сборные Дании и Франции играли между собой аж 15 раз на различных соревнованиях. И не все далеко однозначно в этом противостоянии. 8 побед на счету Франции, 6 - у Дании, и один поединок завершился вничью. Разница мячей правда существенная - 37:17 в пользу французов. Это все потому, что в расчет берется игра 1908 года на Олимпиаде, которая завершилась победой Дании 17:1.

Прогнозы на матч Дания - Франция 26 июня 2018

Франция - фаворит поединка против Дании в матче ЧМ-2018.

Трансляция матча Дания - Франция 26 июня 2018

Трансляция матча Дания - Франция 26 июня 2018 года состоится в прямом эфире на Первом канале в 17:00 по московскому времени.

Дания - Франция 26 июня 2018.

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