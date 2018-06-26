Дания - Франция 26 июня 2018: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура чемпионата мира по футболу 2018

СЕГОДНЯ 00:00 2018-06-25T20:25:14+03:00

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Сборная Франции после двух побед на старте чемпионата мира уже прошла в 1/8 финала чемпионата мира. И теперь им ничего не нужно в третьей игре турнира. Дании - оглядываться на матч Австралия - Перу, дабы случайно не покинуть турнир, уступив место австралийцам. "КП" - о главных моментах матча Дания - Франция.

Статистика личных встреч Дания - Франция 26 июня 2018

Сборные Дании и Франции играли между собой аж 15 раз на различных соревнованиях. И не все далеко однозначно в этом противостоянии. 8 побед на счету Франции, 6 - у Дании, и один поединок завершился вничью. Разница мячей правда существенная - 37:17 в пользу французов. Это все потому, что в расчет берется игра 1908 года на Олимпиаде, которая завершилась победой Дании 17:1.

Прогнозы на матч Дания - Франция 26 июня 2018

Франция - фаворит поединка против Дании в матче ЧМ-2018.

Трансляция матча Дания - Франция 26 июня 2018

Трансляция матча Дания - Франция 26 июня 2018 года состоится в прямом эфире на Первом канале в 17:00 по московскому времени.