Дания - Франция 26 июня 2018: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура чемпионата мира по футболу 2018
Сборная Франции после двух побед на старте чемпионата мира уже прошла в 1/8 финала чемпионата мира. И теперь им ничего не нужно в третьей игре турнира. Дании - оглядываться на матч Австралия - Перу, дабы случайно не покинуть турнир, уступив место австралийцам. "КП" - о главных моментах матча Дания - Франция.
Статистика личных встреч Дания - Франция 26 июня 2018
Сборные Дании и Франции играли между собой аж 15 раз на различных соревнованиях. И не все далеко однозначно в этом противостоянии. 8 побед на счету Франции, 6 - у Дании, и один поединок завершился вничью. Разница мячей правда существенная - 37:17 в пользу французов. Это все потому, что в расчет берется игра 1908 года на Олимпиаде, которая завершилась победой Дании 17:1.
Прогнозы на матч Дания - Франция 26 июня 2018
Франция - фаворит поединка против Дании в матче ЧМ-2018.
Трансляция матча Дания - Франция 26 июня 2018
Трансляция матча Дания - Франция 26 июня 2018 года состоится в прямом эфире на Первом канале в 17:00 по московскому времени.
Дания - Франция 26 июня 2018.