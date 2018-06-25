Алкоохота на болельщиков ЧМ-2018: пить будем сильно, но аккуратно

СЕГОДНЯ 17:50 2018-06-25T17:51:03+03:00

Корреспонденты «Комсомолки» отправились в столичные питейные заведения, чтобы там выяснить, что на самом деле иностранцы думают о нашей стране

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Путь к сердцу болельщика лежит через бутылку. Так мы решили в редакции. И отправили в центр Москвы на алкоохоту двух отважных репортеров - Пашу и Машу. Павел выложил из рюкзака все ценные вещи (потому что опытный). А Мария, наоборот, взяла с собой трезвую подругу. Ребята попрощались с коллегами. И, поев жирной пищи, чтобы не захмелеть, отправились на задание.

План очень простой: внедриться в ряды иностранных болельщиков, как следует напоить их и выяснить, что они думают о России.

При этом в нашей группе вся надежда была только на Павла. Ибо Маша хрупкая, как Дюймовочка. А Оля, ее подружка, вообще по образованию геодезист (интеллигентный, стало быть, человек). Ниже - отчеты о проделанной работе.

РАССКАЗ ПАШИ

Мы пришли на Никольскую и ни в одном из баров не смогли даже присесть. Занят каждый сантиметр. Болельщики, словно дьяконы, воспевают каждый свою сборную. В итоге выбрались в Большой Черкасский переулок и чудом заняли столик в мексиканском ресторане. Ну и начали пить, конечно. Маша - скромно. Я - вдохновенно.

- Главное, - сказал я, раскрасневшись, - не напиться до прихода болельщиков. А вообще я очень люблю свою работу...

Место оказалось слишком цивильным. По соседству сидит иностранец в белой рубашке и пялится в ноутбук. На экране какие-то таблицы, схемы...

- Нам нужна пивнуха, в которой не стыдно ноги закинуть на стол, - вещал я после второго бокала пива.

В соседнем переулке такая нашлась. И я, слегка под градусом, сразу взял быка за рога.

- Слабо, - говорю, - со мной пива выпить? Наперегонки.

Маша, смущаясь, перевела. И бразилец Марсело согласился.

- Рашен традишен, - тяжело вздохнул я.

Дальше были аплодисменты. Обитатели бара поддерживали не только Марсело, но и какого-то Пауло (оказалось, что это я). И через 12 секунд пиво в кружке было ликвидировано. С небольшим отрывом я победил.

У целой компании бразильцев я стал настоящим героем. Мы опрокидывали бокалы, как рюмки. Помимо бразильцев, мою дуэль принял еще и перуанец по имени Давид. Вот несколько тезисов из беседы с ним (я, как выяснилось утром, записывал в блокнот почти все его реплики):

- в Европе рисуют образ Москвы как что-то страшное и опасное,

- пиво в наших барах ничуть не хуже,

- девушки обалденные, и с одной он даже замутил отношения,

- у меня очень умные глаза (я, конечно, не возражал),

- дворники в Москве, по мнению Давида, не русские.

Подхожу к барной стойке, а там сидит Маша и обучает русскому языку какого-то бразильца.

- Хорёшо пашла, - ломая язык, повторял парень.

Через час всю эту компанию можно было спрашивать о чем угодно.

Бразильцы, как выяснилось, сняли в центре Москвы квартиру на пару недель за астрономическую сумму (что-то около 40 тысяч с человека, а их там шестеро). Во всей компании одна девушка - а по совместительству жена одного из болельщиков. Говорит, что одного бы его в Россию не отпустила. В Москве больше всего понравился Кремль, а также собачки в метро. Мне стоило нечеловеческих усилий, чтобы выяснить, что речь идет о станции «Площадь Революции» и преданном четвероногом друге пограничника Карацупы. Цены нормальные. Пока отдельные личности не начинают наглеть. Например, таксисты. Ну и хозяева квартир, конечно, борзеют. В целом Москва и Россия - удивительные.

Дальнейший вечер тает в моей памяти как фонарный огонек, отдаляющийся от поезда.

Помню, долго прощались. Выпили еще по одной. И какой-то бразилец все улыбался и на чистом русском повторял:

- Хорёшо пашла!

Бразильцы русскую водку боятся, поэтому пьют пиво. Фото: Личный архив Павла Клокова

РАССКАЗ МАШИ

После второй алкодуэли Паша взмолился:

- Маша, я больше не могу.

Паше можно было верить, так как пиво плескалось у него уже в глазах. Счастливый перуанец победно взвыл и заявил мне:

- Как бы твой друг ни старался, он никогда меня не перепьет!

- Мне нужна пауза, четыре пива подряд - это чересчур даже для меня, - наклоняется ко мне Паша.

- Поняла, беру огонь на себя. Ребята, кто со мной выпьет на спор текилу? - Бразильцы истошно завыли, хватаясь за голову. Парни явно были не готовы к такому предложению - это вам не один стакан пива пить полвечера.

Я обвела смотрящих на меня с мольбой бразильцев и остановилась на кареглазой супруге бразильца Марсело.

Джулиана испуганно затрясла головой:

- Умоляю, только не текилу. Я и так уже пьяная!

- Мужчины?

Бразильцы долго не думали над жертвой и сдали мне своего друга Бруно. Бруно был уже в изрядном подпитии и с трудом мог сфокусироваться даже на мне.

- Сейчас покажем русским, кто лучше пьет текилу! - с воодушевлением заорали бразильцы.

- Еще посмотрим, кто кого! - пригрозила я.

Три, два, один.

Рюмки взлетают, соль жжет губы, текила - горло. Рев бара, дружное скандирование «Бразил-Бразил», перемешавшееся с «Мария» и «Россия». Я с размаха опускаю стопку на стойку и краем глаза замечаю, что Бруно жив и тоже справился.

- Кто?! Кто первый? - ору барменам, которые скептически наблюдают за нашими интернациональными алкодуэлями.

Бармен Сережа, похожий на Кролика из мультфильма про Винни-Пуха, выносит приговор: одновременно.

Я возмущена и требую сатисфакции, то есть еще одной алкобитвы. Но Бруно спасает уже ставший моим другом бразилец Рафаэл:

- Мы продули!

- То-то же.

- Кра-со-тка. Красотка! - восторженно восклицает мой друг Рафаэл.

- Красотка, красотка, - устало соглашается бармен Сережа и наливает мне очередную стопку текилы.

Слово за слово, начинаем обсуждать футбол и переходим на стандартный набор фраз, которые я уже слышала от других иностранцев: Москва очень чистая, не то что Рио. Красная площадь - лучшее место на земле (еще Казанский кремль очень понравился). Метро сложное. Девушки красивые, потому что блондинки. Русские приветливые, и почему мы думали, что вы хмурые?!

Я наивно хлопаю глазками и задаю ключевой вопрос:

- Ну если по-честному - в Россию-то боялись лететь? Наслышаны про наш «кровавый режим»?

- Ой, это только русские после третьей рюмки начинают о политике говорить! А иностранцам подавай, куда пойти выпить и поплясать, - вклинивается в разговор крохотная блондиночка с огромными как блюдца глазами. Ее с подругой привел самый юный бразилец Нето.

- Откуда ты такая умная?

- Из МГИМО, первый курс, - хвастается малышка, в этот момент продолжая стрелять глазками. - Только не говори им, что мне семнадцать. Для бразильцев - я уже совершеннолетняя. Когда еще с бразильцами смогу потусить, правда?

Рассчитываемся. Мы с Пашей смотрим на счет: 2430 рублей. Бразильцы с грустью изучают свой счет за вечер - 12 790 рублей на семерых.

Бармен Сережа пересчитывает деньги и вздыхает:

- Ты случайно не знаешь, почему иностранцы не оставляют чаевых? Даже 50 рублей! Но, с другой стороны, болельщики почти каждый день выпивают у нас почти все запасы пива да и кассу нам делают. Господи, храни футбольных болельщиков!