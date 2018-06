Юлий Цезарь головой походил на инопланетянина

СЕГОДНЯ 18:15 2018-06-26T18:17:28+03:00

Голова диктатора древнего Рима Гая Юлия Цезаря была сильно деформирована - раздута в обе стороны по бокам. Почти, как у инопланетянина из знаменитого фильма ЕТ. Хотя Цезарь вряд ли был инопланетянином.

Неестественно выпуклой голова диктатора получилась в результате 3D-моделирования его облика, проведенного в Национальном музей древностей в Нидерландах (National Museum of Antiquities in the Netherlands). Такой голову и воссоздали специалисты, руководили которыми археолог Том Буйджтендорп (Tom Buijtendorp) и Майя Доллоси (Maja d'Hollosy) — антрополог, специалист по реконструкции лиц.

В основу моделирование, в свою очередь, было положено сканирование двух бюстов Юлия Цезаря и дошедших до нас его изображений. Один — мраморный бюст — хранится непосредственно в нидерландском музее, другой — так называемый бюста из Тускула - в итальянском Турине. Есть основания полагать, что оба они были изваяны еще при жизни диктатора. В крайнем случае — сразу после его гибели.

Один из бюстов, использованных для реконструкции.

Медики полагают, что выпуклой голова Цезаря стала при рождении - из-за родовой травмы, деформировавшей череп. В то время, кстати, было принято ваять бюсты, максимально приближенные к оригиналу. То есть, вряд ли, что выпуклости были эдаким «художественным вымыслом». Они имелись на самом деле.

Современники, правда, об «уродстве» своего правителя не распространялись. Косвенно на то, что голова Цезаря была все-таки несколько странной, намекал историк Светоний. Указывал, что тот маскировал, уродовавшую его лысеющую макушку, над которой многие насмехались. Цезарь зачесывал волосы с темени на лоб, закрепляя их лавровым венком.

Гай Юлтй Цезарь собственной персоной. Как живой.

Инопаленятин ЕТ -ну, вылитый Цезарь. Ну, почти.

Гай Юлий Цезарь жил с 100 по 44 год до нашей эры. Был убит в ходе заговора, который организовали недовольные культом его личности и единовластием. Возглавили заговор Марк Юний Брут и Гай Кассий Лонгин. Цезаря зарезали на заседание сената в курии Помпея. Заговорщики набросились на него скопом и нанесли в общей сложности 23 раны.

По легенде, увидев Брута с кинжалом, Цезарь сказал «И ты, дитя моё!» Со временем, эта фраза стала крылатой, но видоизменилась в «И ты, Брут!»

Убийство Цезаря: картина работы Карла Теодора Пилоти 1865 года.

О своем творении реконструкторы, воссоздавшие облик Юлия Цезаря, соообщили в пресс-релизе музея.