Температурный рекорд: на Земле похолодало до минус 98 градусов по Цельсию

СЕГОДНЯ 15:40 2018-06-27T15:33:48+03:00

Изменить размер текста: A A

На нашей планете и в самом деле бывают почти 100-градусные морозы, - уверяют ученые из Колорадского университета в Боулдере (National Snow and Ice Data Center at the University of Colorado Boulder). Столь низко, к примеру, температура опускалась в 2010 году в Антарктиде — на Полярном плато (East Antarctic Plateau).

Не столь уж удивительно, что на этом плато очень холодно. Оно расположено на высоте 2500-3500 метров над уровнем моря, охватывает площадь радиусом более тысячи километров, включая Южный полюс. Но кто бы мог подумать, что здесь местами холоднее, чем на Марсе?

Прежний «морозный» рекорд составлял минус 93 градуса по Цельсию. Такая температура нашлась среди данных, которые спутники НАСА (NASA's Terra and Aqua satellites) и спутники Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA's Polar Operational Environmental Satellites) передавали на Землю в период с 2004 по 2016 год. Была зафиксирована в 2013 году — все на том же плато.

Прежние температурные рекорды.

Искать «самое холодное место на планете» побудили измерения, которые провели еще советские полярники. В июле 1983 года на антарктической станции «Восток» (Russia's Vostok Station ) они измерили температуру в минус 89,2 градуса Цельсия.

- А не опускается ли столбик термометра еще ниже? - задали себе вопрос исследователи из Колорадского университета. Сами и ответили. Два раза.

В процессе выяснилось: тот — первый - анализ спутниковых данных был проведен недостаточно подробно. Ученые присмотрелись к ним более тщательно и поняли, что и кошмарная стужа в минус 93 градусов по Цельсию тоже не предел. Потому что нашли аж на 5 градусов ниже. И не в каком-то одном месте, а примерно в ста. Столь холодной становилась поверхность льда в небольших впадинах глубиной 2-3 метра.

Руководитель исследовательской группы Тед Скамбос (Ted Scambos) считает, что температура может упасть и до 100 градусов. Но для этого нужны два-три ясных дня и минимальная влажность. А чтобы стало еще морознее — ниже минус 100 градусов по Цельсию, безоблачная и сухая погода должна простоять пару недель. Что вряд ли возможно в реальности. Поэтому те самые минус 98,6 градусов можно считать самой низкой температурой из зафиксированных на Земле.

Ученые, кстати, прикинули, какова была температура воздуха, над теми местами, где лед рекордно охлаждался. У них вышло минус 94 градуса по Цельсию. На Полярном плато так подмораживает с июля по август.

О результатах своего исследования американцы доложили в журнале Geophysical Research Letters.

КСТАТИ

А где-то припекает

В августе 2015 года люди вышедшие на улицы иранских городов, ощущали, будто бы там 74 градуса по Цельсию. По данным Национальной службы погоды США (National Weather Service) столь высокого уровня достиг так называемый индекс жары. С его помощью оценивают, как человек воспринимает жару при той или иной влажности и силе ветра.

Температура в тени того пекла - в городке Бандар-Махшер (Bandar Mahshahr), расположенного на берегу Персидского залива, была «всего» 46 градусов. Но влажность воздуха почти в 90 процентов добавила еще 28 градусов в ощущениях.

В пустыне бывает, как на раскаленной сковородке.

Метеорологи официально не регистрируют рекордные значения индексов жары, но знают, что бывало и тяжелее, чем в Бандар-Махшере. К примеру, в пустыне Саудовской Аравии 8 июля 2003 года индекс жары поднялся до 81 градуса Цельсия. Так ощущалась температура в 42 градуса Цельсия при влажности воздуха в 95 процентов и легком ветерке с Персидского залива.

Удивительно: Персидский залив не самое жаркое место на Земле, но именно здесь песок раскаляется словно сковородка - до 71 градуса Цельсия. В нем можно запекать яйца.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Самая высокая температура воздуха (в тени) зафиксирована в Ливии 13 сентября 1922 года - 58,2 градуса.

29 июля 2010 года во время аномальной жары температура в Москве в районе гостиницы Балчуг достигла 38,2 градуса.