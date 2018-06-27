Лионеля Месси "назначили" играющим тренером

СЕГОДНЯ 13:11 2018-06-27T13:33:40+03:00

Месси, похоже, уже не только определяет состав, но и тактику на игру Фото: REUTERS

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Аргентинцы на последних минутах вырвали победу у сборной Нигерии и вышли в плей-офф со второго места в группе. Решающий мяч на 86-й минуте забил аргентинский защитник Маркус Рохо, кстати, выступавший за московский «Спартак». Но гораздо интереснее самого второго гола оказалась сценка за 6 минут до этого, когда Лионель Месси подошел к кромке поля и стал о чем-то говорить с тренером Хорхе Самполи. Как вычислили по губам аргентинские журналисты, Самполи спрашивал у Месси - не пора ли выпускать Серхио Агуэро. Месси дал согласие, форвард «Манчестер Сити» появился на поле и аргентинцы вскоре забили гол, в котором, правда, Агуэро не участвовал.

Главный тренер Хорхе Самполи после матча был на седьмом небе. Но, похоже, даже не из-за результата, а из-за того, что Месси его простил.

- Когда Месси подошел ко мне и обнял - я был счастлив. Он знает, что я все время думаю об играх. У нас общая мечта, - сказал Самполи, которого после двух неудач в первых матчах чуть ли не отправили домой. Ходили слухи, что в команде состоялось собрание, на котором футболисты (читай Месси), высказали недоверие своему наставнику.

Но теперь Самполи продолжает путешествовать со своей командой по России. И слушается Месси, который, похоже, уже не только определяет состав, но и тактику на игру.

КСТАТИ

Первый гол аргентинцев в матче с Нигерией, который забил Месси, вошел в историю. Во-первых он стал 100-м на этом чемпионате. А во-вторых - Лионель стал первым игроком в мировом футболе, забивавшим на чемпионатах мира в трех разных десятилетиях своей жизни. Он забил на ЧМ-2006, когда ему было 18 лет, на ЧМ-2014 в 27 лет, и на ЧМ-2018 в 31 год.

Всего же на чемпионатах мира Месси забил 6 мячей.

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