Как не быть последней дурой на первом свидании

СЕГОДНЯ 20:44 2018-06-27T20:53:43+03:00

Принято считать, что на первом свидании только парни испытывают неудобства, а у барышень - никаких забот. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Уже две недели Россия усиленно ходит на первые свидания – женихи со всего мира прут в страну невест. Фан-зоны Кубка мира по футболу обозвали «флирт-зонами», аптекари говорят, продажи презервативов подскочили. Люди встречаются, влюбляются, эх! Но всегда находятся бедолаги, которым присоединиться к общему круговороту любви мешает… стеснительность.

«Я всю жизнь – человек стеснительный и робкий. И из-за этого с молодыми людьми у меня –катастрофа. Возможно, это мое письмо – попытка побороть робость. Внешне я симпатичная, рост 173, стройная, лицо приятное и без дефектов.

Есть несколько подруг, с которыми очень хорошие отношения. С ними я открытая, веселая, могу шутить и смеяться. А в компаниях, где много незнакомых людей, замыкаюсь, молчу, как рыба, и растерянно улыбаюсь. Не знаю, куда себя девать. Кажусь себе нелепой, неуместной. Одна близкая подруга, которая наблюдала меня на людях, потом говорит: а ты представь, что ты дома, среди близких, и почувствуешь себя свободней. Этот способ немножко помогает, но только не на свиданиях!

Стоит мне остаться с парнем наедине - веду себя как круглая дура!!!

Есть у меня один коллега. Два года работаем вместе, и я знаю, что нравлюсь ему. Он мне тоже давно симпатичен. Неделю назад он пригласил меня на встречу.

С самого начала все пошло не так. Я ржала невпопад, как лошадь, несла какие-то глупости, от которых теперь стыдно. Например, он говорит мне, что у меня приятная улыбка, а я начинаю глупо гоготать и мотать головой, как ненормальная. И как-то разговор не клеился нормально.

Он, по-моему, ушел со свидания разочарованный. Кажется, решил, что я девушка с приветом.

Мне очень хочется с ним встретиться снова, чтобы исправить ситуацию. Я ведь не глупый и не поверхностный человек, могу говорить о книгах, фильмах, о жизни вообще. У меня есть свои мысли и опыт. Но стеснительность превращает меня в идиотку! Посоветуйте что-нибудь, парень действительно мне нравится. А ощущение такое, что личная жизнь опять летит в пропасть, и останусь я одна куковать.

С уважением,

Дарья, 27 лет».

Это вы по адресу обратились, тезка. Я в ваши годы была такая стеснительная – огонь. Даже право-лево путала на нервной почве. На экзаменах что творилось! Помнится, законспектировала всю «Историю Западной Философии» Бертрана Рассела в толстую тетрадку. Сдала на «четыре», а те, кто использовал мою тетрадку как шпаргалку (я, конечно, поделилась с друзьями), сдали на «пятерки». Сволочи.

Мужчин, на которых я произвела впечатление круглой дуры – десятки. А может, и сотни. Причем и рост у меня был не 173, и прыщ вечно какой-нибудь на носу вскочит…

Но ни одно испорченное свидание не оставило у меня чувства, что личная жизнь летит в пропасть: в 27 лет ей туда ещё рановато.

Принято считать, будто только парни испытывают неудобства: несут расходы, разучивают анекдоты, волнуются «даст-не даст». А у барышень типа никаких забот: знай себе похохатывай да лобстеров не заказывай, чтобы не прослыть халявщицей.

Однако у нас стресс еще посильнее, чем у мужчин.

Вот хотя бы возьмем смех. Правильно ржать – отдельное эротическое искусство! Громко, похрюкивая – неприлично. Тихо – подумает, что нетемпераментная. А сколько еще у нас подвохов? Расслабишься, начнешь Мандельштама декламировать – решит, что «заумная», примешься удачно шутить – закомплексует, что у тебя чувство юмора лучше. Женщина на свидании, как Одиссей между Сциллой и Харибдой.

Поэтому парням тоже на заметку: если дама молчит или громко смеется – это необязательно дура. Может, она просто влюбилась в вас уже.

А я сама - сколько лет живу – так и не научилась не психовать на первом свидании. В этом же и весь смысл – чтобы слегка психовать, когда человек нравится.

У вас, дорогие читатели, наверняка есть что посоветовать Дарье. С удовольствием жду откликов здесь на форуме и по адресу dariaz@kp.ru.

И, конечно, буду рада почитать ваши истории. Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, как всегда.