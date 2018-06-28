Рогозин назвал космос новой религией россиян

СЕГОДНЯ 12:33 2018-06-28T13:34:31+03:00

И пообещал очистить “Роскосмос” от “бездельников и интриганов”

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Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин распорядился срочно расширять функционал космодрома Восточный.

- Нужно срочно разворачивать пилотируемую инфраструктуру, строить инфраструктуру второй, а затем и третьей очереди. Должны быть созданы стартовые столы для всех современных ракет, всех классов, - сказал Рогозин на научно-практической конференции госкорпорации в Москве.

Напомним, в прошлом году было решено все пилотируемые проекты вести с “Байконура”, а развёртывание инфраструктуры на “Восточном” отложить на неопределённый срок.

О каких тяжёлых ракетах идёт речь?

Речь идёт о ракетах “Ангара”. Они должны “начать серийно летать, включая сверхтяжелый класс", считает глава “Роскосмоса”.

“Ангара А5”, по словам её генерального конструктора Сергея Кузнецова, сможет выводить с “Восточного” более 24 тонн полезного груза на низкую орбиту и “почти 3 тонны” - на геостационарную орбиту. А если будет использована водородная ступень, грузоподъемность “Ангары” вырастет до 37 тонн (для низкой орбиты).

- Но это развитие на более дальнюю перспективу, - уточнил Кузнецов.

О прошлых авариях и коррупции

Напомним, Дмитрий Рогозин возглавил “Роскосмос” 24 мая нынешнего года, сменив на этом посту Игоря Комарова. До этого Рогозин курировал космическую отрасль в должности вице-премьера в прежнем правительстве.

Сейчас, в качестве гендиректора госкорпорации, Рогозин пообещал не допустить в ней коррупции и избавить “Роскосмос” "от бездельников и интриганов". Конкретных имён гендиректор не назвал. Но обозначил причины прежних аварий. Напомним, самая громкая из них произошла 28 ноября прошлого года: запущенный с “Восточного” “Метеор-М” и ещё 18 более мелких спутников были потеряны из-за некорректной работы разгонного блока “Фрегат”.

Рогозин считает, что аварии связаны с низким качеством серийной продукции.

- Были допущены ошибки, которые касались качества… Как результат - финансовый провал, который надо расхлебывать нам всем, - резюмировал Рогозин.

О русском космосе

Новый глава “Роскосмоса” заявил, что идея о космосе для россиян сродни религии: “Космос в России — как религия. Она состоит из трех частей: это догма, чудеса и таинства, то есть приобщенность к внутреннему содержанию”.

По словам Рогозина, на нём и его коллегах лежит “гигантская моральная ответственность”.

"Русский космос — это элемент нашей самоидентификации. Мы всегда себя ощущали нацией первых, и нарушение традиций всегда очень болезненно воспринималось нашим обществом", - сказал Рогозин и пообещал “восстановить традицию”.