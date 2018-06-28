Поражение Германии - «свадебный подарок» Шредера невесте из Кореи?

СЕГОДНЯ 17:30 2018-06-28T17:35:07+03:00

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Провал сборной Германии на Чемпионате мира по футболу стал самым обсуждаемым событием соревнований. Поддержать «немецкую машину» в противостоянии с Южной Кореей приехал ярый футбольный болельщик, экс-канцлер Германии, а ныне председатель комитета акционеров «Северного потока» (совместного российско-немецкого проекта газопровода по дну Балтийского моря) Герхард Шредер. Но приехал не один, а с невестой-кореянкой Ким Со Ён.

Перед игрой, несмотря на страстную любовь к своей спутнице, 74-летний Шредер дал ободряющий прогноз: Германия выиграет со счетом 2:0. А его 49-летняя невеста будто зная исход матча, коротко сказала:

- Без комментариев.

Что было дальше - время от времени показывали операторы видеотрансляции матча. В начале экс-канцлер сохранял спокойствие и лишь посмеивался - дескать «Ну-ну! Посмотрим, кто кого!». А кореянка Ким сразу же была весела и энерегична - и не скрывала своего восторга от происходящего на футбольном поле. Кстати, со Шредером они знакомы давно (Ким долгое время работа у него персональным переводчиком), но о намерении пожениться пара сообщила только в начале этого года. К слову, Ким будет пятой женой политика (своих детей у Шредера нет, но он воспитал трех приемных от предыдущих жен).

Когда на табло вспыхнуло 1:0, экс-канцлер загрустил, точно российский болельщик после матча Россия-Уругвай. Ким в этот момент уже не могла сидеть на месте и ликовала вместе с южнокорейскими фанатами.

Ну а концовка матча с счетом 2:0 окончательно разбила сердце немецкого болельщика. Он уже не мог смотреть на поле и предпочел закрыть лицо руками. Умная невеста, не желая обижать жениха, изо всех сил старалась сдерживать свое торжество. Как говорится в супружеской клятве, которую произносят во время бракосочетания в Америке: и в радости и в горе...