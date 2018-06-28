2018-06-28T17:35:07+03:00
В мире

Поражение Германии - «свадебный подарок» Шредера невесте из Кореи?

Экс-канцлер появился на роковом матче для немецкой сборной в компании со своей будущей пятой женой
Мария БЕРК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Герхард Шредер и Ким Со Ен на матче Германия-Корея. ФОТО Егор Алеев/ТАССГерхард Шредер и Ким Со Ен на матче Германия-Корея. ФОТО Егор Алеев/ТАСС
Изменить размер текста:

Провал сборной Германии на Чемпионате мира по футболу стал самым обсуждаемым событием соревнований. Поддержать «немецкую машину» в противостоянии с Южной Кореей приехал ярый футбольный болельщик, экс-канцлер Германии, а ныне председатель комитета акционеров «Северного потока» (совместного российско-немецкого проекта газопровода по дну Балтийского моря) Герхард Шредер. Но приехал не один, а с невестой-кореянкой Ким Со Ён.

Перед игрой, несмотря на страстную любовь к своей спутнице, 74-летний Шредер дал ободряющий прогноз: Германия выиграет со счетом 2:0. А его 49-летняя невеста будто зная исход матча, коротко сказала:

- Без комментариев.

Что было дальше - время от времени показывали операторы видеотрансляции матча. В начале экс-канцлер сохранял спокойствие и лишь посмеивался - дескать «Ну-ну! Посмотрим, кто кого!». А кореянка Ким сразу же была весела и энерегична - и не скрывала своего восторга от происходящего на футбольном поле. Кстати, со Шредером они знакомы давно (Ким долгое время работа у него персональным переводчиком), но о намерении пожениться пара сообщила только в начале этого года. К слову, Ким будет пятой женой политика (своих детей у Шредера нет, но он воспитал трех приемных от предыдущих жен).

Когда на табло вспыхнуло 1:0, экс-канцлер загрустил, точно российский болельщик после матча Россия-Уругвай. Ким в этот момент уже не могла сидеть на месте и ликовала вместе с южнокорейскими фанатами.

Ну а концовка матча с счетом 2:0 окончательно разбила сердце немецкого болельщика. Он уже не мог смотреть на поле и предпочел закрыть лицо руками. Умная невеста, не желая обижать жениха, изо всех сил старалась сдерживать свое торжество. Как говорится в супружеской клятве, которую произносят во время бракосочетания в Америке: и в радости и в горе...

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
На Московской бирже выросли акции "Полюса" на фоне новостей по делу Керимова
В Грузии Саакашвили заочно приговорили к шести годам лишения свободы
Apple и Samsung прекратили семилетний патентный спор
Зафиксирован резкий рост цен на билеты в Хельсинки в день встречи Путина и Трампа
Президент Финляндии намерен обсудить с Путиным и Трампом ситуацию на Балтике и в Арктике
Во Франции сняли обвинения с российского сенатора Керимова
В Греции 55-летнюю россиянку унесло в море на надувном матрасе на 14 часов
Бывший епископ из Канады приговорен к домашнему аресту из-за 149 детей от 24 жен
Рогозин попросил Счетную палату проверить предприятия космической отрасли
Трамп призвал ФБР проверить связи Хиллари Клинтон и России
Суд Швеции оставил жалобу "Нафтогаза" по приостановке решения Стокгольмского арбитража в отношении "Газпрома" без удовлетворения
Посол РФ в США: Россия стремится ко всеобщему ядерному разоружению
Гидрометцентр: дожди, грозы и сильный ветер ожидаются на выходных
Макрон: Евросоюз не будет подчиняться чьим-либо указам в сфере торговли
Украинский омбудсмен не смогла попасть в колонию к режиссеру Сенцову
Медведев поздравил Бодрова-старшего с 70-летием
В Германии работник предприятия 18 лет подсыпал яд в обеды своих коллег
Московская уполномоченная по правам человека после аварии в центре столицы попала в больницу
Акционеры «Совхоза имени Ленина» потребовали от Павла Грудинина отменить передачу земли
Встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля
Fox News: встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки
"Идеально для спокойных переговоров ": Пушков прокомментировал выбор Хельсинки местом встречи Путина и Трампа
Самыми расточительными болельщиками на ЧМ-2018 названы американцы и китайцы
В Индии самолет упал на жилой квартал, есть погибшие
Московские школы станут водить учеников в театр не менее раза в год