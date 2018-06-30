Парни из сборной, пожалуйста, просто сделайте это!

СЕГОДНЯ 11:03 2018-06-30T11:18:24+03:00

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Да, мы знаем, у нас не великая сборная. В составе нет тех, кого хочется носить на руках, чьи портреты нужно вешать на стену, и чье появление в рекламе поднимет продажи до небес.

Мы (и я, да) еще две недели назад ругали этих парней. Или просто пренебрежительно их не замечали. Сборная России? Ха... Вы за кого будете болеть когда она вылетит?

В «Лужниках», 1 июля, они выйдут на поле, и получат шанс всей своей жизни, всего своего футбольного поколения. Поколения, которое принято называть потерянным, слабым. Они вдруг, одной игрой могут перевернуть представление о себе. Сделать шаг туда, где с придыханием вспоминают фамилии наших лучших игроков.

Сборная России обыграла Саудовскую Аравию и Египет. И еще совсем недавно такие победы назвали бы рядовыми. Сказали бы «ну этих грех не обыграть». Сейчас мы радуемся всей страной выходу в 1/8 финала, потому что привыкли чувствовать себя обманутыми. А сборная Черчесова не обманула и сделала то, что обязаны были, но не сделали команды Леонида Слуцкого (Евро-2016), Фабио Капелло (ЧМ-2014), Дика Адвоката (Евро-2012), Олега Романцева (ЧМ-2002)...

Но не обмануть, не значит прыгнуть выше головы. Две победы - это прекрасно. Не опозориться на домашнем ЧМ - достойно. Выступить лучше сборной Германии - забавно.

Но теперь у сборной есть шанс превратиться из нелюбимого дитя в настоящих кумиров, в героев. Сразу, резко, отключить у юмористов всех мастей функцию «посмеяться над футболистами сборной». Доказать себе, стране, миру что-то, во что самим не верится. И такой шанс ребята получили всего-то во второй раз в истории сборной России. На Евро-2008 Аршавин и компания под руководством Гуса Хиддинка им воспользовались. Пожалуйста, сделайте это еще раз!

По большому счету нашему футболу никогда не везло. Великое поколение футбольных легенд 50-х и 60-х во начало блестяще. Золото Олимпиады в Мельберне-1956, Кубок Европы в 1960, финал Кубка Европы в 1964, ЧМ в Англии в 1966...

Тогда в Англии наши вышли в полуфинал чемпионата мира, проиграли немцам, и, казалось, у нас будет еще масса шансов выиграть ЧМ. Но их больше не было. Великое поколение сошло, а потом невезения, провалы, неудачи... Ни один чемпионат мира не принес нам ничего круче 1/4 финала (по старой формуле турнира). В ведь тогда не было такого количества сильных команд, как сейчас. И сборная СССР часто называлась в числе основных претендентов на титул. Если сравнивать с нынешним чемпионатом - мы были как сборная Бельгии. Очень сильными. Реальными претендентами.

Был всплеск 1988 года, финал чемпионата Европы (проиграли голландцам), «золото» Олимпиады в Сеуле. И снова десятилетия шуток, подколов, издевательств и наивных выводов «вот какие у нас молодцы хоккеисты и синхронистки, а эти зря деньги хапают».

И снова неудачи, провалы, курьезные голы, скандалы...

И вот все эти проклятия отечественного футбола можно снять всего за 90 минут игры! Да, черт возьми, испанцы сильнее, мощнее, опытнее. Они звезды. Они, кстати, как и сборная СССР, десятилетиями ходили в «скрытых фаворитах», пока за шесть лет с 2008 по 2012 год не выиграли два чемпионата Европы и один чемпионат мира. И них потрясающий состав. Но для них это рядовой (да, важный, но рядовой) матч очередного ЧМ. Для нас - главная ставка в истории сборной России.

И еще - наши умеют играть в футбол. У нас есть быстрые игроки, есть мощные, есть умные. У нас крепкий тренер, отлично разбирающийся в том, что он делает. У нас 80 тысяч болельщиков на трибунах. 140 миллионов человек, захваченных футбольной лихорадкой.

Да, пройти Испанию - это чудо по футбольным меркам. Так пусть оно произойдет! Нам очень надо!