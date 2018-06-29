2018-06-29T18:37:41+03:00
Политика

«Белым лебедям» продлят жизнь

8 стратегических ракетоносцев России до конца года вернутся из ремонта, повысив свои боевые возможности, заявил Сергей Шойгу
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВИгорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Глава ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны 29 июня 2018 г.Глава ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны 29 июня 2018 г.Фото: Министерство обороны РФ
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Об этом заявил Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны. Военный министр подчеркнул, что и Ту-160 ( «белый лебедь»), и Ту-95МС после модернизации, которую проводит с грозными машинами акционерное общество «Туполев», не только продлят срок службы, но и улучшат ряд характеристик.

А к нашей орбитальной группировке вскоре должны присоединиться четыре новых космических аппарата, чья задача - картография и дистанционное зондирование. По заказу Минобороны их сейчас строят в ракетно-космическом центре «Прогресс». Уже существующие спутники модернизируют - только с использованием российских элементов.

Кроме того, глава оборонного ведомства подчеркнул, что для решения социальных вопросов делается макисмум: несмотря на банкроство крупного застройщика, Минобороны за три года сдало в эксплуатацию 43 жилых дома только в Москве. Только что семьи военных получили ключи в трех домах на севере и северо-западе столицы. А более четырех с половиной тысяч детей военнослужащих с начала года были приняты в детсады.

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