СК России: Завершено расследование дела о пожаре в психоневрологическом интернате

СЕГОДНЯ 14:59 2018-07-02T15:03:19+03:00

Его директора и завхоза подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, которое повлекло гибель 23 человек

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Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о пожаре, произошедшем 12 декабря 2015 года в бюджетном учреждении Воронежской области "«Новохоперский психоневрологический интернат", жертвами которого стали 23 человека.

"К уголовной ответственности привлечены директор интерната Сергей Никифоров и заведующий хозяйством интерната Юрий Дыхненко. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По версии следствия, должностные лица интернат не обеспечили установку на чердаке в здании жилого корпуса автоматической системы пожарной сигнализации, которая должна обеспечивать подачу сигналов о пожаре, сообщать о путях эвакуации. Кроме того, ими не было организовано обучение персонала алгоритму действий при возникновении пожара. Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Напомним, пожар был обнаружен медицинским и обслуживающим персоналом интерната несвоевременно, что не позволило провести эвакуацию и спасти всех пациентов.

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