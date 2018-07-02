2018-07-02T15:07:26+03:00
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«Самоцветы» для самородка

Нам покажут новый документальный фильм, приуроченный к юбилею Юрия Маликова
Глеб ГУБАРЕВ
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Юрий Маликов отмечает 75-летие. Фото: 1tv.ruЮрий Маликов отмечает 75-летие. Фото: 1tv.ru
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Любой солидный концерт из числа так называемых «сборных» обязательно имеет в составе своих звездных участников группу «Самоцветы». Созданная почти полвека назад, она была и остается чрезвычайно успешным коллективом, подарившим нам множество песен, которые на протяжении десятилетий остаются хитами - «Всё, что в жизни есть у меня», «Вся жизнь впереди», «Мой адрес — Советский Союз»... И никто лучше создателя коллектива Юрия Маликова не знает о том, чего стоит вся эта творческая стабильность. В новом фильме, приуроченном к 75-летию музыканта, мы узнаем множество ярких подробностей, связанных как со советским прошлым «Самоцветов», так и с его непростой жизнью в лихие 90-е. Кстати, авторам фильма удалось собрать всю большую семью Маликовых, в том числе и его знаменитого сына Дмитрия, за одним столом, и узнать, что родные думают о Юрие Федоровиче. Также о юбиляре расскажут его звездные коллеги - Лев Лещенко, Вячеслав Добрынин, Владимир Пресняков, Сергей Беликов, Владимир Винокур, Лион Измайлов и многие другие.

Первый канал, «Все самоцветы его жизни», 7 июля, 10:15

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