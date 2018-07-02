Оксана Фёдорова помогла 8-летней девочке, страдающей от аутизма

СЕГОДНЯ 16:45 2018-07-02T16:51:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Модная распродажа звездных вещей от Оксаны Федоровой и ее фонда «Спешите делать добро!» прошла в комиссионке на Садовой-Спасской.

Там запросто можно было купить босоножки Оксаны Луи Вуиттон всего за 10 тысяч рублей, ее модный браслет за 500 рублей, вещи из коллекции ее модного дома Ofera, а также одежду и украшения из личных коллекций других знаменитостей.

Плюс ко всему благотворительную акцию Оксаны поддержали и байкеры «Ночные волки». Мотоклуб передал свои фирменные футболки, сувениры и наклейки на авто, средства от продажи которых будут направлены в фонд «Мотомилосердие».

Там запросто можно было купить босоножки Оксаны Луи Вуиттон всего за 10 тысяч рублейФото: Михаил ФРОЛОВ

А певица Анжелика Агурбаш передала для благотворительного аукциона свою сумку от Dior и несколько изысканных украшений.

— Сегодня в в Charity Shop состоялась первая благотворительная распродажа нашего фонда, по итогам которой за несколько часов собрано 70920 рублей, которые будут направлены на оплату курса реабилитации для нашей подопечной Лизы Дроздовой (8 лет, аутизм). Я благодарна Анжелике Агурбаш, Наталье Сенчуковой, Вере Красовой, Анне Симонян, которые предоставили свои вещи для распродажи, а также партнёрам фонда. Старт положен! Будем двигаться дальше.

Анжелика Агурбаш передала для благотворительного аукциона свою сумку от Dior и несколько изысканных украшенийФото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним: Оксана Фёдорова — активный участник благотворительных проектов.

Благотворительный фонд «Спешите делать добро!» был создан Оксаной в 2009 году.