2018-07-02T17:03:47+03:00
Звезды

Киркоров отметил 6-летие сына на Святой Земле

Прямо во время шоу «Я» Мартину вынесли праздничный торт
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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С днём рождения, Мартин!С днём рождения, Мартин!Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Младший ребёнок Филиппа Киркорова Мартин отпраздновал свой 6 день рождения в Израиле.

Там у Филиппа были шоу, поэтому он решил совместить работу с отдыхом, взяв в тур свою семью.

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В Израиле у Филиппа были шоу, поэтому он решил совместить работу с отдыхом.
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— Вот так вот ярко, по-летнему солнечно и жарко, с отличным настроением, на берегу Средиземного моря, на Земле Обетованной, в Израиле, в Тель-Авиве мы отметили день рождения моего сына Мартина. 29 июня 2018 года ему исполнилось 6 лет! — написал в своём Инстаграме Король поп-сцены. — И хоть этот праздник состоялся вдалеке от Родины, все самые близкие, любимые и родные были в этот день рядом! И главное — любимая сестренка Алла-Виктория, любимая бабушка Мари, дедушка Хари и, конечно же, мои самые близкие друзья — семья Николь Райдман и семья моего директора Геннадия Рыбака, мой друг Дима Буряк с супругой, дизайнер Алексей Селезнёв с супругой, семья Олега Штайнберга в полном составе, учительница первая моя Людмила Александровна Москаленко (Шварц) с сыном Александром, особенно был счастлив видеть суперзвезду израильской эстрады, с которой мы знакомы уже 25 лет, красотку Дафна Декель, которая блистательно представила Израиль на «Евровидении» в Швеции в 1992 году с песней ZE RAK SPORT и которая с годами стала ещё красивее, ну и ещё много друзей и знакомых, которые заходили к нам на «огонёк» перед концертом в очень уютное место на севере Тель-Авива. И, конечно, большое спасибо моим друзьям и поклонникам за потрясающие фото- и видеопоздравления, как всегда невероятно креативные и красивые, со всех концов света!

По словам Филиппа Киркорова, именинный торт его сыну вынесли прямо во время шоу «Я». Весь многотысячный зал скандировал: «С днём рождения, Мартин!» — когда на сцене появился на радость малышу торт в виде динозавров.

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День рождения Мартина отметили на берегу Средиземного моря.
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— А вот и тот самый важный момент минувшего дня!!! Праздничный торт Мартину преподнесли прямо на сцене, во время шоу «Я». И задул он свою шестую свечу на виду у более 2.000 зрителей легендарного концертного зала Тель-Авива HEICHAL HATARBUT под общие аплодисменты, — поделился с поклонниками Филипп Киркоров. — Какой же он был счастливый в этот момент. Спасибо ещё раз всем моим поклонникам, зрителям, родным и близким друзьям, моей семье, что были рядом со мной все эти дни в Израиле и разделили со мной это счастье совместить в который раз незабываемые звездные гастроли в одном из самых моих любимых городов мира и тихие и не очень семейные дни в кругу своих любимых детей.

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