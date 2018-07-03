Самый крупный международный обзор о кофе: защищает мозг от слабоумия, сердце от инфаркта, но может навредить при беременности

СЕГОДНЯ 17:30 2018-07-03T19:10:09+03:00

Вместе с ведущими экспертами мы разобрали самый масштабный анализ всех международных исследований о том, как действует на человеческий организм любимый многими напиток

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ВЫ КОФЕМАН КАКОГО ТИПА?

Недавно Институт научной информации о кофе (Institute for Scientific Information on Coffee) выпустил свежие данные: исследователи дали ответ на вопрос, давно терзающий человечество. А именно: почему одни спокойно пьют по 5 кружек кофе в день и сладко спят после эспрессо за ужином, а других после чашки капучино за обедом мучает бессонница?

В первую очередь реакция организма зависит от скорости метаболизма кофеина, то есть его переработки, которой занимается наша печень, поясняют специалисты. Второе важное условие — восприятие кофеина определенными молекулами в клетках головного мозга, так называемыми аденозиновыми рецепторами. Именно благодаря воздействию на эти рецепторы мы чувствуем прилив бодрости и энергии после чашки любимого напитка.

В зависимости от метаболизма в печени и особенностей клеток мозга всех кофеманов можно разделить на три типа, заключили исследователи. У первых высокая чувствительность к кофеину, он медленно метаболизируется (расщепляется и усваивается) в печени, сильнее действует на нервные клетки в качестве стимулятора. Итог — долгий и бурный эффект, мешающий успокоиться и заснуть. Таким людям врачи-сомнологи рекомендуют воздерживаться от кофе после 12 часов дня.

Второй тип — среднечувствительные кофеманы, которые с удовольствием и без побочных эффектов пьют до 3 — 4-х чашек кофе в день, но эспрессо на ночь все же может отбить сон. А представителям третьего типа кружка кофе что слону дробина: метаболизм у них быстрый, и вечернее кофепитие сну никак не вредит.

К какому типу относитесь вы лично, зависит от генетики, поясняют эксперты. Но в любом случае кроме традиционного прилива бодрости кофе дает нам немало других эффектов, в том числе таких, которые проявляются спустя годы и даже десятилетия! Масштабный анализ большого количества международных исследований, посвященных влиянию кофе на здоровье человека, опубликовал авторитетный научно-медицинский журнал BMJ (British Medical Journal). Мы разобрали самые важные пункты вместе с врачом-эндокринологом, генетиком, экспертом международного биомедицинского холдинга «Атлас» Ларисой Бавыкиной.

В большинстве исследований положительный эффект кофе наблюдался, когда люди пили от 1 до 4 стандартных чашек кофе в деньФото: Евгения ГУСЕВА

РИСК МЕЛАНОМЫ СНИЖАЕТ, НА РАК ЩИТОВИДКИ НЕ ВЛИЯЕТ

- Первая хорошая новость заключается в том, что регулярное употребление кофе в целом снижает смертность от всех причин, - радует наш эксперт. - Причем, это данные многих наблюдательных исследований именно на людях, а не на подопытных животных. Ученые установили, что эффект продления жизни дают в среднем 1 — 3, максимум 4 чашки кофе в день.

Большинство людей сильнее всего боятся умереть от рака, и специалисты в разных странах мира провели несколько десятков исследований, чтобы выяснить: как влияет привязанность к кофе на онкологические болезни. Оказалось, что:

- люди, которые регулярно пьют кофе, реже заболевают лейкемией (разновидность рака крови), меланомой (один из агрессивных видов рака кожи), раком печени, раком полости рта. Мужчины-кофеманы реже страдают от рака простаты, а женщины - от рака эндометрия;

- вопреки мифам, которые гуляют в Интернете, не подтвердилось, что страсть к кофе может неблагоприятно влиять на органы пищеварения, повышая риск рака желудка, кишечника, пищевода, поджелудочной железы, а также увеличивать угрозу рака щитовидной железы и рака молочной железы у женщин. Многочисленные исследования показали, что ни малейшей «вины» кофе в повышении риска этих заболеваний нет. Хотя, и заметной положительной роли любимый напиток в данных случаях не играет — его действие скорее нейтрально.

СИГАРЕТЫ И АЛКОГОЛЬ: НЕОЖИДАННЫЕ ДАННЫЕ

Тут для кофеманов две новости. Начнем с хорошей. Кофеин, по всей видимости, защищает печень от вредного действия алкоголя: у тех, кто злоупотребляет спиртным и при этом регулярно пьет кофе, на 40% снижается риск цирроза печени, а также заметно реже встречается рак печени (только не обольщайтесь: опасность избытка алкоголя печенью не ограничивается, так что злоупотреблять в любом случае вредно).

Для курильщиков новость плохая: классическое сочетание «кофе и сигареты» повышает риск самого распространенного в мире онкозаболевания — рака легкого. Это вдобавок к тому, что курение само по себе главный провокатор злокачественных опухолей в легких. Зато у тех, кто не курит вообще и регулярно наслаждается кофейными напитками, риск рака легкого в среднем ниже, чем у людей, игнорирующих кофе.

В среднем в чашке от 80 до 120 мг кофеинаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

МИФ О КОРТИЗОЛЕ

Один из главных аргументов сторонников декафа (напиток без кофеина) выглядит устрашающе: кофе, будучи стимулятором, провоцирует выработку «гормона стресса» кортизола. Он, в свою очередь, запускает усиленную выработку адреналина. В итоге, если пить кофе каждый день, гормоны постоянно будут держать организм в стрессе, приводя к нервным срывам, бессоннице и тревожности.

- Совсем не так, - качает головой врач-эндокринолог Лариса Бавыкина. - Исследования показали, что кофеин вообще никак не связан с выработкой кортизола и адреналина. Кофе не только не способен «загнать в стресс», а наоборот, согласно научным данным, способствует повышению настроения за счет воздействия на дофаминовые рецепторы в мозге. А также снижает риск депрессии и когнитивных нарушений, включая старческое слабоумие. Наблюдения подтвердили, что любители ароматного напитка заметно реже страдают болезнью Паркинсона, а при болезни Альцгеймера нарушения мышления менее выражены.

ПРИ ПОДАГРЕ И БЕРЕМЕННОСТИ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

Кофеманы реже болеют диабетом 2-го типа и, как правило, стройнее: во всяком случае, у них реже встречается ожирение, выяснили исследователи. Однако в некоторых ситуациях кофеин может оказаться скорее вреден, чем полезен.

- Известно, что употребление кофе снижает риск подагры (поражение суставов из-за отложения солей мочевой кислоты. - Ред.), но если у человека уже есть такой диагноз, то кофеин может усугубить болезнь, - предупреждает наш эксперт. Диету при подагре поможет подобрать врач.

- Кофеин может вызвать преждевременные роды в 1 и 2 триместре беременности (но не в третьем!), а также нередко у женщин, злоупотребляющих кофе, то есть пьющих больше 2 - 3 чашек в день, меньше масса плода.

- Если человек страдает тиреотоксикозом, при котором щитовидная железа выделяет избыточное количество гормонов, и у пациента повышенное сердцебиение, возбудимость, нервозность, то я как врач-эндокринолог порекомендовала бы ограничить кофе либо вообще воздерживаться от напитков с кофеином, - отмечает Лариса Бавыкина. При этом в международных исследованиях нет данных, что кофе неблагоприятно влияет именно на развитие болезни, скорее напиток дает кратковременный неблагоприятный эффект, поясняет эксперт.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Грозит ли кофеманам потеря кальция?

- Помимо кофеина в нашем любимом напитке много цитрата (химическое соединение — производное лимонной кислоты. - Ред.), - поясняет Лариса Бавыкина. - У цитрата есть свойство вступать в реакцию, связываться с кальцием. Если вы пьете кофе с молоком, цитрат свяжется с молочным кальцием. Но бывает, что у человека в организме не хватает витамина D (у россиян это встречается часто), тогда может повышаться паратиреоидный гормон, который начинает «вытаскивать» кальций из костей. В этом случае цитрат из кофе может связываться с кальцием в крови, в результате чего образуются отложения в почках, на стенках кровеносных сосудов и в других органах.

Если же вы пьете кофе с молоком, то цитрат оказывается уже нейтрализован (связавшись с кальцием из молока), и угроза неблагоприятных отложений в организме сводится к минимуму.

БУДЬ В КУРСЕ

Сколько чашек в день?

В большинстве исследований положительный эффект кофе наблюдался, когда люди пили от 1 до 4 стандартных чашек кофе в день. В среднем в чашке от 80 до 120 мг кофеина (независимо от того, добавляете вы молоко или нет). В растворимом напитке кофеина, как правило, меньше или совсем нет, отмечают эксперты.

КОММЕНТАРИЙ КАРДИОЛОГА

Для сердечников вреда не будет

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, главный терапевт Ильинской больницы Ярослав Ашихмин:

- Прием чашки кофе на самом деле приводит к кратковременному повышению артериального давления, которое может длиться в среднем от 20 минут до полутора часов. При этом многочисленные исследования показали, что кофе абсолютно безопасно даже для пациентов с гипертонией, у которых давление под воздействием кофеина временно повышается, если они добросовестно принимают все необходимые препараты.

Мы не рекомендуем пить кофе пациентам с гипертоническим кризом и тем, у кого в данный момент давление выше 150/90. А в целом для пациентов с гипертонией и ишемической болезнью сердца до 4 чашек кофе в сутки не причинит вреда. Более того, по данным исследований кофе может даже снижать риски осложнений ишемической болезни сердца, уменьшать риск развития инсульта. Также исследователи наблюдали за пациентами с тяжелыми аритмиями — для них прием кофе тоже оказался безопасным.

Вообще же, у кофеина давняя фармакологическая история. Еще до изобретения многих современных препаратов дозы кофеина до 1 г использовались на рубеже 19 — 20 веков для лечения самых разных заболеваний — от слабости по непонятным причинам до при сердечной недостаточности, шизофрении и других заболеваний.