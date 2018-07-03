И даже в области космических сортиров мы впереди планеты всей

СЕГОДНЯ 18:20 2018-07-03T19:18:24+03:00

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Ракетно-космическая корпорация "Энергия" взяла на себя техническое обслуживание и ремонт туалета, установленного на американском сегменте Международной космической станции (МКС). Сантехниками, надо полагать, будут российские космонавты, прибывающие на орбиту. О соответствующей договоренности с НАСА сообщило «РИА Новости», узнав о ней из годового отчета корпорации.

Не столь уж удивительно, что с некоторых пор нам стали близки гигиенические проблемы коллег. Решить их самостоятельно американцы так и не смогли. В том смысле, что им не удалось создать работоспособный космический туалет собственной конструкции. На их сегменте установили тот, который разработали и изготовили российские специалисты. Еще в 2007 году. Изготовили и продали за 19 миллионов долларов. С тех пор несколько раз успешно чинили. Равно, как и два своих туалета.

Тот самый космический сортир за 19 миллионов долларов.

И сам установленный американцам агрегат, и оказанные им услуги, судя по всему, удовлетворили НАСА. Удовлетворили так, что по результатам серии переговоров, проведенных в 2017 году, «Энергия» получила новые заказы в рамках имевшегося контракта.

"Работы по данному контракту на протяжении ряда лет позволяют поддерживать эффективную эксплуатацию американского сегмента МКС и станции в целом, оперативно парировать нештатные ситуации, а также обеспечивают стабильную загрузку подразделений корпорации и смежных предприятий", — приводит «РИА Новости» строки из отчета корпорации.

Возможно, скоро на МКС появится еще один туалет — тоже российского производства, новой модели - само совершенство, по заверению специалистов. Он будет смонтирован в многоцелевом лабораторном модуле «Наука», запуск которого откладывают с 2011 года.

Такой туалет стоит на российском сегменте МКС.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Пристегнитесь к унитазу

АСУ — ассенизационно-санитарное устройство — так по-русски называют туалет на МКС. «Waste and Hygiene Compartments» - американское название. Главная особенность, обусловленная невесомостью - унитаз в туалете оснащен фиксаторами для стоп и пружинными держателями для бедер. То есть, на унитаз надо обязательно сесть.

Принцип работы — вакуумный. Отходы уносит поток воздуха. Твердые — собирают в сетчатые пластиковые мешки и складируют в алюминиевые 20-литровые контейнеры. Их потом отправляют на Землю в транспортном корабле «Прогресс».

Жидкие отходы - по шлангу с насадкой - поступают в систему регенерации. Там они восстанавливаются до состояния питьевой воды.

Астронавт Европейского космического агентства (ESA) Саманта Кристофоретти показывает куда она справляла малую нужду на МКС.

На МКС два стационарных туалета — один у нас в модуле «Звезда». По конструкции он такой же, что был на предыдущей орбитальной станции «Мир». Другой туалет у американцев в модуле «Спокойствие» (Tranquility). Он более современный.

А вот сюда Саманта ходила по большому.

Унитазы и прочее оборудование, помогающее отправлять естественные надобности, размещены в кабинках. Воздух, выходящий из них, фильтруют. Тем не менее совсем избавиться от специфического запаха не получается.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОЧЕВИДЦА

Чтобы сходить по-большому, приходится поднапрячься

- Это гораздо труднее, потому что надо попасть точно в цель, - вспоминала астронавт НАСА Пегги Уитсон (Peggy Whitson), которая провела на МКС 665 суток.

По словам Пегги, ходить по-большому членам экипажа МКС приходится в маленькое, не больше тарелки отверстие вверху серебристого контейнера, после чего продукты жизнедеятельности засасываются внутрь при помощи вентилятора и упаковываются в пластмассовый пакет. Там они хранятся дотого момента, когда их можно будет отправить на Землю.

- Когда контейнер переполняется, приходится надевать перчатку и это дело трамбовать, — вспоминала астронавт. - Иногда что-то идет наперекосяк и туалет, бывает, не срабатывает. Тогда приходится ловить в прямом смысле этого слова летающие фекалии.