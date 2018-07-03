2018-07-03T19:18:24+03:00
Наука

И даже в области космических сортиров мы впереди планеты всей

США упросили Россию следить за исправностью санузла на американском сегменте МКС [видео]
Владимир ЛАГОВСКИЙkpnauka
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Без российских космических сантехников американцам приходится туго.Без российских космических сантехников американцам приходится туго.
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Ракетно-космическая корпорация "Энергия" взяла на себя техническое обслуживание и ремонт туалета, установленного на американском сегменте Международной космической станции (МКС). Сантехниками, надо полагать, будут российские космонавты, прибывающие на орбиту. О соответствующей договоренности с НАСА сообщило «РИА Новости», узнав о ней из годового отчета корпорации.

Не столь уж удивительно, что с некоторых пор нам стали близки гигиенические проблемы коллег. Решить их самостоятельно американцы так и не смогли. В том смысле, что им не удалось создать работоспособный космический туалет собственной конструкции. На их сегменте установили тот, который разработали и изготовили российские специалисты. Еще в 2007 году. Изготовили и продали за 19 миллионов долларов. С тех пор несколько раз успешно чинили. Равно, как и два своих туалета.

Тот самый космический сортир за 19 миллионов долларов.

Тот самый космический сортир за 19 миллионов долларов.

И сам установленный американцам агрегат, и оказанные им услуги, судя по всему, удовлетворили НАСА. Удовлетворили так, что по результатам серии переговоров, проведенных в 2017 году, «Энергия» получила новые заказы в рамках имевшегося контракта.

"Работы по данному контракту на протяжении ряда лет позволяют поддерживать эффективную эксплуатацию американского сегмента МКС и станции в целом, оперативно парировать нештатные ситуации, а также обеспечивают стабильную загрузку подразделений корпорации и смежных предприятий", — приводит «РИА Новости» строки из отчета корпорации.

Возможно, скоро на МКС появится еще один туалет — тоже российского производства, новой модели - само совершенство, по заверению специалистов. Он будет смонтирован в многоцелевом лабораторном модуле «Наука», запуск которого откладывают с 2011 года.

Такой туалет стоит на российском сегменте МКС.

Такой туалет стоит на российском сегменте МКС.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Пристегнитесь к унитазу

АСУ — ассенизационно-санитарное устройство — так по-русски называют туалет на МКС. «Waste and Hygiene Compartments» - американское название. Главная особенность, обусловленная невесомостью - унитаз в туалете оснащен фиксаторами для стоп и пружинными держателями для бедер. То есть, на унитаз надо обязательно сесть.

Принцип работы — вакуумный. Отходы уносит поток воздуха. Твердые — собирают в сетчатые пластиковые мешки и складируют в алюминиевые 20-литровые контейнеры. Их потом отправляют на Землю в транспортном корабле «Прогресс».

Жидкие отходы - по шлангу с насадкой - поступают в систему регенерации. Там они восстанавливаются до состояния питьевой воды.

Астронавт Европейского космического агентства (ESA) Саманта Кристофоретти показывает куда она справляла малую нужду на МКС.

Астронавт Европейского космического агентства (ESA) Саманта Кристофоретти показывает куда она справляла малую нужду на МКС.

На МКС два стационарных туалета — один у нас в модуле «Звезда». По конструкции он такой же, что был на предыдущей орбитальной станции «Мир». Другой туалет у американцев в модуле «Спокойствие» (Tranquility). Он более современный.

А вот сюда Саманта ходила по большому.

А вот сюда Саманта ходила по большому.

Унитазы и прочее оборудование, помогающее отправлять естественные надобности, размещены в кабинках. Воздух, выходящий из них, фильтруют. Тем не менее совсем избавиться от специфического запаха не получается.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОЧЕВИДЦА

Чтобы сходить по-большому, приходится поднапрячься

- Это гораздо труднее, потому что надо попасть точно в цель, - вспоминала астронавт НАСА Пегги Уитсон (Peggy Whitson), которая провела на МКС 665 суток.

По словам Пегги, ходить по-большому членам экипажа МКС приходится в маленькое, не больше тарелки отверстие вверху серебристого контейнера, после чего продукты жизнедеятельности засасываются внутрь при помощи вентилятора и упаковываются в пластмассовый пакет. Там они хранятся дотого момента, когда их можно будет отправить на Землю.

- Когда контейнер переполняется, приходится надевать перчатку и это дело трамбовать, — вспоминала астронавт. - Иногда что-то идет наперекосяк и туалет, бывает, не срабатывает. Тогда приходится ловить в прямом смысле этого слова летающие фекалии.

Экскурсия по космическому туалету.

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