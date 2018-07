Лики инопланетян на картинах Леонардо да Винчи обнаружили уфологи

СЕГОДНЯ 20:40 2018-07-03T20:43:28+03:00

Энтузиасты, которые распространяют в YouTube информацию, скрываясь под ником Paranormal Crucible, обнаружили инопланетянина на полотне "Иоанн Креститель" работы Леонардо да Винчи. Не просто так, конечно углядели, а приставив зеркало к правому краю картины. Оно и явило лик явного пришльца. В нашем, конечно, представлении об их – пришельцев – внешности: нос крошечный, глаза огромные, миндалевидные, подбородок маленький, лоб высокий и выпуклый.

Иоанн Креститель: картина, к которой был применен "зеркальный метод" расшифровки.

Как мастер узнал, что инопланетяне такие? Потому что сам знался с ним. Скрывал это, но испытывал непреодолимое желание все-таки подедлиться сокровенным. Вот и поделился – только в зашифрованном виде. Такова гипотеза энтузиастов Paranormal Crucible.

Можно было бы изумиться — лик-то действительно впечатляет — и похвалить этих самых Paranormal Crucidle за изобретательность. Но еще в 2007 году тот же трюк с зеркалом проделали адепты некой таинственной и ныне исчезнувшей организации, называвшей себя Всемирный фонд "Зеркало священного писания и живописи" (The Mirror of the Sacred Scriptures and Paintings). О чем сообщала тогда британская газета The Telegraph.

Прежние трюкачи приставляли зеркала чуть ли не ко всем картинам Леонардо да Винчи — в том числе и к «Иоанну Крестителю». Выявили загадочные лики еще и на этюде "Мадонна с младенцем со Святой Анной и Святым Иоанном Крестителем" и на знаменитой Моне Лизе.

Этюд Леонардо да Винчи с линией, к которой надо прикладывать зеркало, чтобы увидеть лик Бога.

А вот и сам лик.

Тогда — 11 лет назад — общественность все еще находилась под впечатлением от детектива "Код да Винчи" Дэна Брауна. И с упоением воспринимала сообщения об «открытиях», связанных с великим и загадочным мастером. Верила, что он владел некими тайнами, которые «выдавал» не явно, а в закодированном виде. И зеркало тут появляется не случайно. Есть множество документов - чертежей с надписями и просто текстов, которые Леонардо делал "зеркальным письмом". Их можно прочесть только глядя в зеркало.

На Моне Лизе тоже "зашифровано" некое изображение, выявляемой с помощью зеркала.

Вот только этот самый Всемирный фонд увидел в зеркале лики Бога. Самого Яхве, как уверяли в организации. Paranormal Crucible - инопланетянина.

Кто тут больше прав, не определить. Ведь никому не известно, как выглядит Бог и как инопланетянин. Не известно даже, существуют ли они на самом деле.

В 2007 году энтузиасты, манипулируя с картиной да Винчи "Иоанн Креститель. Вакх", явили общественности еще и некое существо с четырьмя ногами. Уверяли, что оно символизирует сотворение человека и Древо познание из Эдемского сада.

Вот что получилось из другого Иоанна Крестителя. Что-то непристойное.

КСТАТИ

А вот еще инопланетянин

Метод «зеркального познания» оказался весьма продуктивным. В 2014 году с его помощью удалось увидеть марсианина. Не живого, но хотя бы в виде скульптуры. На снимке, который передал робот "Любопытство" "(Mars Science Laboratory Curiosity) можно рассмотреть эдакий удлиненный бюст в виде половины высеченной из камня головы. Ее заметил известный виртуальный археолог Скотт Уаринг (Scott Waring). И догадался приставить зеркало к этой половине. Тем самым он воссоздал целую голову.

Половинка бюста марсианина, обнаруженная на снимке с соседней планеты.

Марсианин, дополненный с помощью зеркала.

Авторы обеих голов - той, которую предъявили Paranormal Crucible и дополнненной Скоттом Уарингом - считают, что они от инопланетян. Но почему лики получились такими непохожими? То ли инопланетяне бывают столь разнымиразными, то ли метод их визуализации не совсем надежный.