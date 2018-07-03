Лики инопланетян на картинах Леонардо да Винчи обнаружили уфологи
Энтузиасты, которые распространяют в YouTube информацию, скрываясь под ником Paranormal Crucible, обнаружили инопланетянина на полотне "Иоанн Креститель" работы Леонардо да Винчи. Не просто так, конечно углядели, а приставив зеркало к правому краю картины. Оно и явило лик явного пришльца. В нашем, конечно, представлении об их – пришельцев – внешности: нос крошечный, глаза огромные, миндалевидные, подбородок маленький, лоб высокий и выпуклый.
Иоанн Креститель: картина, к которой был применен "зеркальный метод" расшифровки.
Как мастер узнал, что инопланетяне такие? Потому что сам знался с ним. Скрывал это, но испытывал непреодолимое желание все-таки подедлиться сокровенным. Вот и поделился – только в зашифрованном виде. Такова гипотеза энтузиастов Paranormal Crucible.
Можно было бы изумиться — лик-то действительно впечатляет — и похвалить этих самых Paranormal Crucidle за изобретательность. Но еще в 2007 году тот же трюк с зеркалом проделали адепты некой таинственной и ныне исчезнувшей организации, называвшей себя Всемирный фонд "Зеркало священного писания и живописи" (The Mirror of the Sacred Scriptures and Paintings). О чем сообщала тогда британская газета The Telegraph.
Прежние трюкачи приставляли зеркала чуть ли не ко всем картинам Леонардо да Винчи — в том числе и к «Иоанну Крестителю». Выявили загадочные лики еще и на этюде "Мадонна с младенцем со Святой Анной и Святым Иоанном Крестителем" и на знаменитой Моне Лизе.
Этюд Леонардо да Винчи с линией, к которой надо прикладывать зеркало, чтобы увидеть лик Бога.
А вот и сам лик.
Тогда — 11 лет назад — общественность все еще находилась под впечатлением от детектива "Код да Винчи" Дэна Брауна. И с упоением воспринимала сообщения об «открытиях», связанных с великим и загадочным мастером. Верила, что он владел некими тайнами, которые «выдавал» не явно, а в закодированном виде. И зеркало тут появляется не случайно. Есть множество документов - чертежей с надписями и просто текстов, которые Леонардо делал "зеркальным письмом". Их можно прочесть только глядя в зеркало.
На Моне Лизе тоже "зашифровано" некое изображение, выявляемой с помощью зеркала.
Вот только этот самый Всемирный фонд увидел в зеркале лики Бога. Самого Яхве, как уверяли в организации. Paranormal Crucible - инопланетянина.
Кто тут больше прав, не определить. Ведь никому не известно, как выглядит Бог и как инопланетянин. Не известно даже, существуют ли они на самом деле.
В 2007 году энтузиасты, манипулируя с картиной да Винчи "Иоанн Креститель. Вакх", явили общественности еще и некое существо с четырьмя ногами. Уверяли, что оно символизирует сотворение человека и Древо познание из Эдемского сада.
Вот что получилось из другого Иоанна Крестителя. Что-то непристойное.
КСТАТИ
А вот еще инопланетянин
Метод «зеркального познания» оказался весьма продуктивным. В 2014 году с его помощью удалось увидеть марсианина. Не живого, но хотя бы в виде скульптуры. На снимке, который передал робот "Любопытство" "(Mars Science Laboratory Curiosity) можно рассмотреть эдакий удлиненный бюст в виде половины высеченной из камня головы. Ее заметил известный виртуальный археолог Скотт Уаринг (Scott Waring). И догадался приставить зеркало к этой половине. Тем самым он воссоздал целую голову.
Половинка бюста марсианина, обнаруженная на снимке с соседней планеты.
Марсианин, дополненный с помощью зеркала.
Авторы обеих голов - той, которую предъявили Paranormal Crucible и дополнненной Скоттом Уарингом - считают, что они от инопланетян. Но почему лики получились такими непохожими? То ли инопланетяне бывают столь разнымиразными, то ли метод их визуализации не совсем надежный.
Лик инопланетянина на картине Леонардо да Винчи.