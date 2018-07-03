«Если будет здоровье, значит, все будет!»: Лепс отметит день рождения на сцене «Олимпийского»

СЕГОДНЯ 11:27 2018-07-03T12:19:06+03:00

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— Получается, что я в некотором смысле закрываю сезон работы такого замечательного комплекса «Олимпийский». В конце этого года, насколько я знаю, будет большая реставрация зала, — рассказывает перед грядущим концертом в «Олимпийском» Григорий Лепс.

16 июля в «Олимпийском» Лепс отметит свой 56 день рождения.

— День рождения — хороший праздник, время подводить итоги того, что мы за этот год сделали. И один и тот же вопрос самому себе: «Тебе уже?» или «Тебе еще?» В зависимости от возраста. Кому сейчас 80 или 75, те скажут: «Конечно, еще!» А те кому 20: «Уже?» - улыбается артист.

На концерте в «Олимпийском» соберутся коллеги и друзья Лепса, которые споют на свой манер его главные хиты.

Поздравить Григория Викторовича приедут такие знаменитости, как Филипп Киркоров, Максим Фадеев, Полина Гагарина, Дима Билан, LOBODA, А-Студио, Эмин, Тимати, Егор Крид, Диана Арбенина, Александр Ревва, Николай Басков, Светлана Сурганова, Александр Панайотов и многие другие коллеги именинника.

Конечно же, выступит и Лепс, порадовав новыми песнями и проверенными временем нетленками.

— Трибьют ничем не отличается от простого концерта: выходят люди и работают, играют музыку. Всем, кто сможет присутствовать, нужно было еще выучить мои произведения. Это большой труд. Ребята будут делать свою работу, я буду делать свое дело. Я надеюсь, что у каждого из них это получится профессионально, — говорит именинник. — День рождения я отмечаю на сцене часто. А вот в таком составе — это впервые.

Напомним: в 2017 году Лепс дал сразу пять аншлаговых концертов в Москве, представив новый альбом «ТыЧегоТакойСерьезный».

— Ну мы же не останавливаемся. Я все время в каком-то движении, — говорит о своих грядущих планах Григорий Лепс. — Сейчас, кстати, начинается работа над новым альбомом. И через год мы его представим. Ну, если все будет хорошо. У меня хорошие музыканты, большого уровня, я ими доволен. Это моя спина. Без них довольно сложно работать, я долго собирал их вместе. Терять их не собираюсь. На свой день рождения хочется пожелать себе только здоровья. Будет здоровье — значит, все будет. Не будет здоровья — значит, дело обстоит гораздо хуже, чем мы думали. Все остальное мне пожелают мои друзья, которые придут меня поздравить!

Григорий Лепс, 16 июля, Трибьют Концерт в Олимпийском. Видеоприглашение..