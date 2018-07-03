Крабы решают все

СЕГОДНЯ 16:00 2018-07-03T17:21:40+03:00

На краба сегодня с надеждой смотрят и рыбаки, и судостроители. Фото: globallookpress.com

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Масштабная модернизация отрасли, начатая компаниями Севера и Дальнего Востока в прошлом году, может остановиться. Рыбодобытчики, запланировавшие многомиллиардные вложения в обновление флота и развитие береговой переработки, признают, что вынуждены пересмотреть свои инвестпрограммы в связи с грядущим возвратом «крабовых аукционов». Под удар попадут и уже заключенные соглашения с российскими верфями на строительство десятков судов: чтобы не остаться без ресурса, рыбакам придется сократить траты на перевооружение - другого выхода не будет.

Только модернизация набрала ход...

По информации Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и экспортеров (ВАРПЭ), к маю 2018 года рыболовные компании заключили контракты с отечественными верфями на строительство 50 рыбопромысловых судов. Долгожданные заказы от рыбаков Севера и Дальнего Востока на строительство траулеров с перерабатывающими цехами на борту почти на 130 млрд. рублей получили завод «Янтарь» в Калининграде, судостроители Выборга и Санкт-Петербурга. Ряд судов скоро передадут заказчикам.

Так, прибалтийский «Янтарь» в рамках соглашения с «Рыболовецким колхозом им. Ленина» (Петропавловск-Камчатский) спустил на воду три серийных траулера-сейнера SK-3101R. Кошельковые траулеры-сейнеры длиной 50,6 м могут работать на промысле донным и пелагическим тралами, снюрреводом и кошельковой сетью. Судно оснащено танками с охлаждаемой морской водой, которые позволяют доставлять улов на берег свежим.

Прямая речь

«Намеченные нами инвестпроекты по строительству трех рыболовных судов и двух фабрик береговой обработки рыбы будут реализованы на 100% Уже в следующем году построим одно из судов среднего класса. Что касается фабрик, одна из них будет в Петропавловске-Камчатском, другая - на западном побережье полуострова».

(Председатель рыболовецкого колхоза им. В. И. Ленина Сергей ТАРУСОВ.)

В декабре 2017 года большой морозильный траулер на «Янтаре» заказала Преображенская база тралового флота. А в начале марта на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла» заложили судно для добычи и переработки краба, заказчик - компания «Антей» из Приморского края. Не отстают от дальневосточников рыбаки Севера. Серию судов на Выборгском судостроительном заводе заказали предприятия, входящие в Архангельский траловый флот и НП «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум».

На той же «Пелле» строятся четыре траулера для компании «Мурмансельдь-2», законтрактованные еще в середине прошлого года. В конце 2017 года заложили еще два судна - средние траулеры для компаний АО «Эридан» и АО «Стрелец». Они предназначены для донного и пелагического промысла, а также для переработки рыбы на борту.

Планы на будущее еще грандиознее. Но над ними нависла угроза - крабовые аукционы, которые затрагивают не только тех, кто специализируется на их добыче, а всех представителей отрасли.

Изъятие квот ударит и по рыбакам, и по судостроению

Отраслевой ассоциацией ВАРПЭ подсчитано: каждое пятое заказанное рыбаками судно строится за счет доходов, получаемых компаниями от добычи краба. Высокомаржинальный бизнес стал опорой для инвестирования в модернизацию. И не только для тех, кто узко специализируется на добыче этого вида ВБР, а для всех, у кого есть хоть какая-то доля квот на его вылов. За счет прибыли с реализации краба рыбаки могут не только прилично зарабатывать и покрывать издержки по другим объектам вылова, но и вкладываться в развитие предприятий, обновлять флот.

Нуждаются в этом и краболовные компании, флот которых тоже нуждается в апгрейде. Так, крупнейший добытчик краба в Северном бассейне - «Северо-западный рыбопромышленный консорциум» (СЗРК) - планирует построить шесть судов-краболовов на «Выборгском судостроительном заводе». А предприятия, входящие в Ассоциацию добытчиков краба Дальнего Востока (АДК ДВ), объединяющую крупнейших держателей квот, планируют построить в ближайшие годы минимум 21 судно. Большинство - на дальневосточных верфях.

Прямая речь

«Мы готовы строить. Например, на Хабаровском судостроительном заводе можно хоть завтра начинать. Но для реализации планов необходимо, чтобы правительство приняло постановление об инвестквотах для краболовных судов. Принципиальное решение есть, осталось внести изменения в постановления правительства, чтобы появился такой объект квотирования под инвестиции как краболовное судно».

(Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ.)

Еще важнее, по его мнению, незыблемость действующего «исторического принципа», на который в последние полгода идут серьезные нападки. По его словам, без сохранения у рыбаков крабовых квот в полном объеме планам не сбыться.

Его слова подтвердил генеральный директор ООО «Антей» Андрей Поломарь, отметивший, что в случае принятия «аукционных инициатив» по крабу инвестпланы компании будут серьезно скорректированы.

- Заложенное судно однозначно достроим, а вот еще четыре - вряд ли. Если квоты вынесут на аукционы, придется искать деньги не на модернизацию, а на участие в торгах, - отметил он. - Изъятие квот ударит и по рыбакам, и по отечественному судостроению. Верфи лишатся множества заказов и перспектив развития. Та же «Пелла» собиралась создать в Приморье мини-верфь для строительства краболовов. Но пока нет определенности, этот проект заморожен.

- Если не будет сохранен «исторический принцип» закрепления квот краба в размере 100% на последующие 15 лет с пользователями, которые начали строительство судов и береговых рыбоперерабатывающих заводов, то возможен срыв завершения строительства объектов, - говорит председатель рыболовецкого колхоза им. В. И. Ленина Сергей Тарусов. - В связи с финансированием строительства трех судов и двух фабрик у нашего предприятия нет финансовой возможности для участия в крабовых аукционах, при этом изъятие имеющихся у нас квот на вылов краба лишит нас финансирования строительства данных объектов инвестиций.

Слухи о якобы принятом правительством решении об изъятии 50% квот на краба и реализации их через аукционы уже отразились на отношениях игроков рынка и судостроителей. Так, Ассоциация краболовов Севера уже предупредила президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова о возможном отказе от строительства 10 краболовных судов на Выборгском судостроительном заводе. Если «аукционные инициативы» узаконят, предприятиям придется искать средства для участия в аукционах и тогда про строительство судов не будет и речи. Это оставит Выборгский судостроительный завод без заказов в среднесрочной перспективе. Не исключено, что подобная судьба постигнет и другие верфи, взявшие заказы.

Под угрозой срыва строительство рыбоперерабатывающего комплекса на острове Шикотан. Этот инвестпроект находится на пике реализации: взяты крупные кредиты, закуплена стройтехника, восстанавливаются пирс и причальная стенка, идут дноуглубительные работы, закладывается микрорайон для привлеченных специалистов, закуплено производственное оборудование мировых стандартов, модернизируются старые заводы и строятся новые. Но 60% дохода группы компаний АО УК «ДВ Рыбак» дает именно крабовый промысел. Изъятие части квот в пользу аукционов меняет их цели. Первоочередной задачей станет извлечение из проекта средств для своевременного погашения кредитов и сохранение конкурентоспособности.