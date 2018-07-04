Ученые Гарварда развеяли миф о выгодах открытого офисного пространства

СЕГОДНЯ 20:54 2018-07-04T20:58:33+03:00

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Когда-то давно в Америке эффективные менеджеры выяснили, что можно сэкономить какие-то деньги на аренде помещений, если утрамбовать людей в большие загоны для скота. Эти загоны благозвучности ради окрестили открытыми офисными пространствами или опен-офисами. С тех пор в эти «гетто» массово переселяют сотрудников во многих странах мира и в России, в частности.

Чтобы убедить людей, что все это делается ради их же собственного блага, использовались несколько аргументов. Один из них гласил, что убирая перегородки и стены кабинетов работодатели открывают для подчиненых безграничные возможности для сотрудничества, создается дружная группа единомышленников и возникает эффект коллективного разума.

Так ли это на самом деле? - задумались психологи Итан Бернстайн из Гарвардской школы бизнеса и Стивен Тюрбан из Гарвардского университета. Они договорились с руководством двух американских транснациональных корпораций, которые переносили свою штаб-квартиру в новое открытое офисное пространство, о проведении исследования. Сотрудникам было предложено носить, так называемые «социометрические бейджи». Эти устройства в режиме реального времени фиксируют перемещения человека, положение его тела, определяют, когда он общается с кем-то (но не записывают содержание разговора). Кроме того, анализировались данные сервера компании, а именно: как сотрудники использовали рабочую электронную почту и мессенджеры. Все вкупе это создавало полную картину взаимодействия сотрудников компании между собой.

Данные собирались в два этапа: сначала в течение 3 недель до переезда в новый офис, затем после паузы (чтобы люди обустроились на новом месте) они снова оказывались под «колпаком» в течении 3 недель.

- В итоге мы действительно обнаружили ошеломляющую разницу в изменении поведения сотрудников, но совсем не в том направлении, в котором ожидали работодатели, - говорит Итан Бернстайн. - Вместо того, чтобы усиленно «сотрудничать» в новом опен-спейсе люди любой ценой пытались сохранить свое частное пространство. Чтобы отгородиться от шума и суеты сотрудники надевали большие наушники, врубали музыку и утыкались взглядом в монитор компьютера. Живое взаимодействие между людьми сократилось на 70%, общение в основном осуществлялось с помощью электронной почты и мессенджеров - рабочий трафик увеличился на 20-50 процентов.

По мнению ученых, мифы о эффективности «прозрачного» офиса никак не подтверждены эмпирически. Научные исследования, наоборот, демонстрируют, что продуктивность опен-офиса невысока. Склонность к уединению - одно из фундаментальных свойств человеческой природы, и попытки "ломать через колено" приведут к тому, что у людей снижается производительность труда. Так, Глория Марк профессор Университета Каролины выяснила, что если человек выполняет работу, требующую вдумчивости и сосредоточенности, то после того, как его отвлекли, ему требуется в среднем 23 минуты 15 секунд, чтобы снова погрузиться в работу. Таким образом, если такого сотрудника 16 раз отвлекать от его занятия в течение 8-часового рабочего дня, то ему вообще не имеет смысла ходить на работу.