Тимирязевская академия примет участие во Всероссийском дне поля

СЕГОДНЯ 21:10 2018-07-04T21:13:25+03:00

Представители РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева расскажут о преимуществах образования в вузе и достижениях университетской науки

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С 5 по 7 июля центром аграрной жизни страны станет Липецкая область. В эти дни здесь пройдет Всероссийский день поля — инновационная платформа, дающая работникам сельского хозяйства возможность познакомиться с передовыми технологиями отрасли. Среди делегатов форума ожидают министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

Участниками мероприятия станут три тысячи человек из 67 регионов Российской Федерации. В их числе будут и представители РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Они расскажут о преимуществах образования в вузе и достижениях университетской науки. Кроме того, представители Тимирязевской академии планируют наладить контакты с аграриями со всех уголков страны.

Кстати, в этом году особый акцент будет сделан именно на достижениях сельскохозяйственной науки. Само место располагает. Впервые выставка пройдет на территории государственной сортоиспытательной станции. Липецкая станция признается экспертами одной из лучших в стране, поэтому гостям будет, на что посмотреть.

Все делегаты смогут осмотреть делянки с селекционными достижениями сельхозкультур, посетить экспозиции сельхозтехники (которой подготовили больше тысячи образцов) и посмотреть на работу животноводческой площадки.

Выставка будет проводиться по на нескольким разделам: «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур», «Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК», «Агрохимия, средства защиты растений», «Животноводство и ветеринария», «Управление, сервис и услуги для АПК».

Для участия в форуме заявились больше 300 компаний, в том числе крупнейшие производители техники, удобрений, пестицидов и биопрепаратов.

В рамках Дня поля пройдут конференция «Развитие органического сельского хозяйства в Российской Федерации», расширенное заседание Совета СНГ по семеноводству «О перспективах международного сотрудничества Российской Федерации и стран СНГ в области развития селекции и семеноводства» и совещание «Совершенствование деятельности подведомственных Минсельхозу России учреждений в сфере растениеводства. Повышение качества предоставляемых государственных услуг».

Отметим, что издательский дом «Комсомольская правда» выступит генеральным информационным спонсором мероприятия.