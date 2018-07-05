Губернатор Петербурга - президенту: Показатели будут не хуже, а лучше, чем в 2017 году

СЕГОДНЯ 20:40 2018-07-05T20:41:02+03:00

Георгий Полтавченко доложил Владимиру Путину, что в экономике Петербурга идет рост «пусть не такой скачкообразный», но «во всяком случае стабильный». Фото: Алексей ДРУЖИНИН/ТАСС

Изменить размер текста: A A

На этой неделе в Кремле и резиденции «Ново-Огарево» у президента уже побывали и. о. губернаторы Приморского края, Ивановской и Новосибирской областей. А вчера в Кремль пришел губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

- Георгий Сергеевич, мы с вами встречаемся достаточно регулярно, - начал вчера встречу Владимир Путин. - Тем не менее есть возможность сейчас поговорить, как работала экономика Петербурга, какие результаты первого полугодия. С этого начнем, а потом поговорим по всему остальному.

- Считаю, что рост, который мы обеспечили в прошлом году, сегодня дает свои результаты, - сообщил губернатор. - Индекс роста промышленности - 103,5%. Чуть пониже растет торговый оборот.

Все это, по словам руководителя Питера, «говорит об оживлении экономики».

- Собственные доходы, - продолжил Полтавченко, - подросли где-то на 10%. Во всяком случае стабильный, пусть не такой скачкообразный, но рост экономики идет. Формируем бюджет именно под задачи, которые поставлены вами в майском указе. Поэтому думаю, что мы сработаем не хуже, а, скорее всего, даже лучше, чем в 2017 году.

- Хорошо, - сказал Путин. - Давайте по некоторым вопросам отдельно поговорим, детально...

Впрочем, детали у президента в этот день обсуждали за закрытыми дверями...