Путин призвал правительство помнить о тех россиянах, кто не чувствует улучшений

СЕГОДНЯ 22:40 2018-07-05T22:38:35+03:00

Прежде чем перейти к обсуждению, президент коротко остановился на итогах пяти месяцев 2018-го. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

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Совещание - в принципе, традиционное. Владимир Путин регулярно встречается с чиновниками такого ранга и собирает их в подобном составе. (На этот раз были премьер Дмитрий Медведев, вице-премьер - глава Минфина Антон Силуанов, руководитель президентской Администрации Антон Вайно, его первый зам Сергей Кириенко, глава Минэкономразвития Максим Орешкин.)

Путин сразу же обозначил довольно масштабную тему разговора:

- Мы сегодня поговорим по актуальным вопросам социально-экономической повестки, обсудим дополнительные предложения - по стимулированию деловой активности, улучшению инвестиционного климата, а также по продвижению крупных инфраструктурных проектов в сфере дорожного строительства, транспорта, связи, коммуникаций. И конечно, рассмотрим ход работы по важнейшим направлениям социально-демографической политики.

Прежде чем перейти к обсуждению, президент коротко остановился на итогах пяти месяцев 2018-го...

ИТОГИ

1. - Макроэкономическая ситуация в стране в целом стабильная. По ключевым параметрам наблюдаются позитивные тенденции.

2. - Прирост промышленного производства за январь–май составил 3,2 процента. Сельское хозяйство прибавило 2,5 процента. Вырос грузооборот транспорта на 3,1 процента.

3. - На низких уровнях находятся безработица и инфляция, фиксируется рост реальных заработных плат и доходов населения.

ПРОБЛЕМЫ

1. - При этом, - заметил глава государства, - конечно, мы всегда должны в таких случаях оговариваться, что не все люди это чувствуют, мы должны знать об этом. Но статистика именно такая, и она, надеюсь, будет сохранена, с тем чтобы как можно больше наших граждан почувствовали позитивный эффект от работы экономики.

2. - При этом очевидно, что сохраняются системные проблемы, сложности, связанные со структурными особенностями нашей экономики, с влиянием внешних факторов, и текущие позитивные тенденции не должны, безусловно, нас успокаивать.

ЗАДАЧИ

1. - Предстоит, - считает Путин, - решить серьёзные задачи в части увеличения доходов граждан, повышения эффективности и адресности социальной поддержки, многое сделать для роста производительности труда, развития малого, среднего предпринимательства, для появления в России новых высокотехнологичных производств.

2. - В целом нужно придать дополнительный стимул развитию отечественной экономики, задать долгосрочный тренд на повышение её устойчивости и рост качества жизни людей. Эти задачи отражены в Указе о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года.

3. - Напомню, - добавил также президент, - что до 1 октября текущего года положения Указа должны быть развёрнуты в конкретные национальные проекты и программы.

Путин особо подчеркнул:

- Здесь крайне важно наладить взаимодействие с субъектами Федерации, обеспечить организационную, финансовую увязку федеральных и региональных программ.

По нашим сведениям, это совещание продолжалось более трех часов. А о том, какие приняты новые решения - мы, думаю, довольно скоро узнаем. Прежде всего - по тем дополнительным шагам, которые министерства и ведомства социально-экономического блока направят в сторону интенсификации экономики и повышении социальных гарантий.

Словом - положительные сдвиги не должны заслонять собой трудности, которых на самом деле не так уж и мало...