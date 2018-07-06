Что нам надо? Авокадо

СЕГОДНЯ 02:26 2018-07-06T02:31:55+03:00

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В нем, говорят, столько полезных веществ, что при регулярном его потреблении можно не просто дожить до пенсионного возраста (да-да, это не фантастика!), но и несколько лет получать положенную вам пенсию и радоваться жизни.

Мы уже пару раз рассказывали, что можно приготовить из авокадо: тут тебе и гуакамоле, и сэндвичи всяческие, и запеканки. Вот еще один вариант, тоже очень даже ничего.

Начинается все так, будто мы собираемся готовить обычнейший гуакамоле: мякоть авокадо измельчаем (но без фанатизма, ни в коем случае не доводим до состояния пюре!) и выкладываем в миску.

Второй важнейший ингредиент - яйцо. Оно должно быть сварено в мешочек, чтобы, когда мы его раздавим вместе с авокадо, полугустой желток выполнил роль смазки.

Теперь - бекон. Обжарим на сковороде до приятной хрустящей корочки, обсушим на бумажных полотенцах и нарежем кусочками (тут тоже не мельчим особо, кусочки должны похрустывать, когда мы все-таки доберемся до поедания нашего мини-шедевра), смешаем с авокадо и яйцом.

Зелень - в обязательном порядке (лучше всего кинза подходит), оливковое масло тоже, щепотка соли. Хорошо бы еще чего-нибудь острого (вроде измельченного перчика чили), но только в том случае, если вы это блюдо не на завтрак приготовили - нам с утра пораньше желудок поберечь надо. И горсть кедровых орешков туда же. Их неплохо бы предварительно обжарить на сухой сковороде - так они не только хруста, но и аромата добавят. Сбрызгиваем лимонным соком, намазываем на подрумяненный в тостере или в духовке кусок белого хлеба.

Все, идеальный завтрак готов.

Если испытываете неприязнь к бекону и по старинке верите, что он вреден, замените его слабосоленым лососем, тоже неплохо будет. Но уже без такого хруста.