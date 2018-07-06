2018-07-06T13:59:30+03:00
Политика

Путин назначил 12 силовиков на генеральские должности

Кадровые изменения произведены в МВД, СК и ФСИН
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Алексей НИКОЛЬСКИЙ/ТАССАлексей НИКОЛЬСКИЙ/ТАСС
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В пятницу, 6 июля, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ряда офицеров и генералов на руководящие должности в региональных МВД, СК и ФСИН.

Согласно президентскому указу, должность начальника ГУ МВД РФ по Пермскому краю получил генерал-майор полиции Михаил Давыдов. Руководителем ФСИН Ростовской области стал Муслим Даххаев, этот же документ освобождает его от аналогичной должности в Дагестане. Полковник Михаил Киселев назначен начальником камчатской полиции, а генерал-майор Андрей Липилин теперь отвечает за правопорядок во всей Ярославской области.

Начальником Управления МВД России по взаимодействию со СМИ президентским указом назначен полковник Александр Князев. Так же ряд достойных офицеров заняли руководящие должности в подразделениях Следственного комитета и прокуратуры.

Назначив 12 новых руководителей, президент освободил от должности двух сотрудников министерства внутренних дел: начальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД РФ Ольгу Соленову и начальника главного управления МВД РФ по Воронежской области, генерал-лейтенанта полиции Александра Сысоева.

Полный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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