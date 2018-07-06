2018-07-06T18:08:58+03:00
Наука

«Человек-муравей и Оса» пролезли сквозь игольное ушко

Российские физики создали самый миниатюрный постер только что вышедшего на экраны фильма [видео]
Владимир ЛАГОВСКИЙkpnauka
Поделиться:
Постер, созданный учеными, надо разглядывать в микроскоп.Постер, созданный учеными, надо разглядывать в микроскоп.
Изменить размер текста:

Скульптурную группу из фигурок главных героев фильма «Человек-муравей и Оса» и названия самого фильма изваяли "левши" Российского института фотонных технологий ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук (РАН). Изваяние тоньше человеческого волоса — в игольном ушке таких поместилось бы несколько штук.

Так герои фильма выглядят на экране.

Так герои фильма выглядят на экране.

Оперативно создать микроскопический постер фильма, только что вышедшего на экраны, позволила технология микростереолитографии, которой в совершенстве овладели фотонные технологи. В основе постера — светочувствительный полимер. Инструмент, позволяющий формировать объемные изображения, - лазер. Под действием его импульсов, направленных с нанометровой точностью, полимер затвердевает в нужных местах. Так — слой за слоем — возникает задуманная композиция.

Человек-муравей и Оса в представлении ученых.

Человек-муравей и Оса в представлении ученых.

Как пояснил один из авторов работы старший научный сотрудник института, кандидат физико-математических наук Никита Минаев, на создание оригинальной рекламы его надоумил сам фильм. Конкретно способность Человека-муравья уменьшаться. Вот и решили создать копию его - уменьшенного.

По словам Никиты, технология микростереолитография позволяет формировать любые трехмерные модели с субмикронным разрешением.

Микропостер к фильму "Человек-муравей и Оса".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Версия: Тунгусский метеорит был кометой, содержавшей обломок кораллового рифа с Юпитера
Российский исследователь обнаружил в районе падения Тунгусского метеорита органические частицы, подозрительно напоминающие фрагменты скелета морских беспозвоночных организмов
Новости 24
Лавров: Иран подтвердил, что не будет выходить из ядерной сделки
Прокуратура Украины предъявила еще одно обвинение Вышинскому
Первые американские собаки оказались потомками собак из Сибири
"Обыкновенный геноцид": эксперт прокомментировал очередную идею МВД Украины вернуть Донбасс
Россия и ОАЭ подписали соглашение о взаимной отмене виз
Ученые назвали простой и эффективный способ омоложения мозга
Путин обсудил с Совбезом России подготовку к встрече с Трампом и ЧМ-2018
Собор Василия Блаженного стал самым посещаемым местом у иностранных туристов
Популярный британский певец Элвис Костелло отменил концерты из-за опухоли
Показано место казни лидера террористической секты «Аум Синрике»*
Россия выйдет на поле против хорватов на ЧМ-2018 в красной форме
Ученые выяснили, почему именно летом мужчинам и женщинам хочется секса
Интерпол предложил вариант стратегии по борьбе с кибербезопасностью
Ученые доказали: повышенный уровень тестостерона заставляет мужчин желать роскошной жизни
Греф рассказал о хакерской атаке на ПИР Банк
Китай начал разбирательство в ВТО из-за новых пошлин США
В Польше приостановили полеты МиГ-29 после крушения истребителя
Банк России пообещал выпустить монету ½ рубля, если сборная выйдет в полуфинал ЧМ-2018
В Минздраве рассказали рецепт хорошего здоровья
Порошенко поручил приостановить использование минометов после гибели военных на учениях