«Человек-муравей и Оса» пролезли сквозь игольное ушко

СЕГОДНЯ 17:45 2018-07-06T18:08:58+03:00

Российские физики создали самый миниатюрный постер только что вышедшего на экраны фильма [видео]

Изменить размер текста: A A

Скульптурную группу из фигурок главных героев фильма «Человек-муравей и Оса» и названия самого фильма изваяли "левши" Российского института фотонных технологий ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук (РАН). Изваяние тоньше человеческого волоса — в игольном ушке таких поместилось бы несколько штук.

Так герои фильма выглядят на экране.

Оперативно создать микроскопический постер фильма, только что вышедшего на экраны, позволила технология микростереолитографии, которой в совершенстве овладели фотонные технологи. В основе постера — светочувствительный полимер. Инструмент, позволяющий формировать объемные изображения, - лазер. Под действием его импульсов, направленных с нанометровой точностью, полимер затвердевает в нужных местах. Так — слой за слоем — возникает задуманная композиция.

Человек-муравей и Оса в представлении ученых.

Как пояснил один из авторов работы старший научный сотрудник института, кандидат физико-математических наук Никита Минаев, на создание оригинальной рекламы его надоумил сам фильм. Конкретно способность Человека-муравья уменьшаться. Вот и решили создать копию его - уменьшенного.

По словам Никиты, технология микростереолитография позволяет формировать любые трехмерные модели с субмикронным разрешением.