2018-07-08T00:57:50+03:00
Звезды

Карловы Вары: русские фильмы выиграли сразу в двух конкурсах

«Свидетели Путина» Виталия Манского признали лучшим документальным фильмом, а «Сулейман-гора» Елизаветы Стишовой выиграла конкурс «К востоку от Запада»
Стас ТЫРКИНкинообозреватель
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«Свидетели Путина»«Свидетели Путина»
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Сквозной темой фестиваля стала тема поисков правды о событиях далекой или совсем близкой Истории. Так, названные лучшим документальным фильмом «Свидетели Путина» - хроника событий самого конца лихих 1990-х, когда президент Ельцин неожиданно для всех назначил вместо себя мало тогда известного нынешнего президента России. Фильм Виталия Манского основан на интервью со свидетелями этих судьбоносных дней и собственных съемках той поры - документалист в то время активно снимал высшие эшелоны власти России.

Во втором по значению конкурсе фестиваля, «К востоку от Запада», в котором собраны работы молодых авторов из стран бывшего соцлагеря, победила «Сулейман-гора» Елизаветы Стишовой, показанная ранее на фестивале в Торонто и награждённая уже многими наградами. Главные герои этого очень уверенного кинодебюта, снятого в Киргизии на соответствующем языке и отвечающего приметам сразу нескольких жанров, от роуд-муви и семейной драмы до плутовской комедии, отличаются порядочной степенью инфантильности, почти не свойственной их малолетнему "сыну" Улуку. Мотив «их поменяли местами» объединяет "Сулейман-гору" с фильмом-участником главного конкурса, «Подбросами» Ивана Твердовского, где тоже сложно понять настоящая мать решает усыновить собственного ребенка или ее фейк.

Кадр из фильма «Сулейман-гора»

Кадр из фильма «Сулейман-гора»

Новый фильм любимца Карловых Вар Твердовского удостоился, к сожалению, только специального упоминания жюри, хотя был достоин большего - особенно на фоне на редкость слабого конкурса. Немного картин-участников хватило терпения досмотреть до конца. Но жюри решило отдать сразу две награды (спецприз и приз за лучшую женскую роль) одному из них - банальной аргентинской вещи «Сон о Флорианополисе» Аны Кац о почти распавшемся семействе, отправившимся отдыхать в соседнюю Бразилию . Понятно, что сны о Бразилии видят все, но причем здесь, извините, призы?

Приз за режиссуру столь же необъяснимым образом отошел чешскому фильму «Все будет» Ольмо Омерзу - еще одному роуд-муви об угнавших машину неблагополучных подростках, на которых - ах! - наплевать взрослому миру. Для того, чтобы подчеркнуть эту нехитрую мысль, режиссер снабжает фильм англоязычным названием «Зимние мухи» - дескать именно так, как к назойливым помойным насекомым, относятся к детям бессердечные взрослые. Жаль только, что прихлопнуть их нельзя.

Кадр из фильма «Зимние мухи»

Кадр из фильма «Зимние мухи»

Как лучшего актера отметили израильтянина Моше Фолкенфлика, сыгравшего в мелодраме «Искупление» Джозефа Мадмони и Боаза Йехонатана Якова бывшего рокера, ставшего правоверным иудеем. Почти как в несколько более заводном фильме «Братья Блюз», он подбивает на новые выступления свою давно распавшуюся группу - чтобы заработать на свадьбах деньги на лечение умирающей от рака дочки…

Кадр из фильма «Искупление»

Кадр из фильма «Искупление»

Все эти мимо кассы выданные награды, впрочем, можно простить за один главный приз - он достался действительно главному фильму фестиваля, новой работе отличного румынского режиссера Раду Жуде под интригующим названием «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» (цитата из фашистского министра в правительстве Антонеску, которую, как сказал, получая приз продюсер фильма, лидеры многих стран сегодня могли бы присвоить себе). Это не столько прямое и очень сильное высказывание о роли Румынии во Второй мировой войне (страна не просто поддерживала Гитлера, но по масштабам решения «еврейского вопроса» была «на втором месте» после Германии - за время войны здесь было убито 380 тысяч евреев), сколько размышление на актуальную для очень многих стран тему переписывания истории в угоду «Большой политике» и вообще жизни в эпоху пост-правды, когда настоящая правда никого не интересует и никому не нужна.

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