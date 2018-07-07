Карловы Вары: русские фильмы выиграли сразу в двух конкурсах

7 Июль 23:50 2018-07-08T00:57:50+03:00

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Сквозной темой фестиваля стала тема поисков правды о событиях далекой или совсем близкой Истории. Так, названные лучшим документальным фильмом «Свидетели Путина» - хроника событий самого конца лихих 1990-х, когда президент Ельцин неожиданно для всех назначил вместо себя мало тогда известного нынешнего президента России. Фильм Виталия Манского основан на интервью со свидетелями этих судьбоносных дней и собственных съемках той поры - документалист в то время активно снимал высшие эшелоны власти России.

Во втором по значению конкурсе фестиваля, «К востоку от Запада», в котором собраны работы молодых авторов из стран бывшего соцлагеря, победила «Сулейман-гора» Елизаветы Стишовой, показанная ранее на фестивале в Торонто и награждённая уже многими наградами. Главные герои этого очень уверенного кинодебюта, снятого в Киргизии на соответствующем языке и отвечающего приметам сразу нескольких жанров, от роуд-муви и семейной драмы до плутовской комедии, отличаются порядочной степенью инфантильности, почти не свойственной их малолетнему "сыну" Улуку. Мотив «их поменяли местами» объединяет "Сулейман-гору" с фильмом-участником главного конкурса, «Подбросами» Ивана Твердовского, где тоже сложно понять настоящая мать решает усыновить собственного ребенка или ее фейк.

Кадр из фильма «Сулейман-гора»

Новый фильм любимца Карловых Вар Твердовского удостоился, к сожалению, только специального упоминания жюри, хотя был достоин большего - особенно на фоне на редкость слабого конкурса. Немного картин-участников хватило терпения досмотреть до конца. Но жюри решило отдать сразу две награды (спецприз и приз за лучшую женскую роль) одному из них - банальной аргентинской вещи «Сон о Флорианополисе» Аны Кац о почти распавшемся семействе, отправившимся отдыхать в соседнюю Бразилию . Понятно, что сны о Бразилии видят все, но причем здесь, извините, призы?

Приз за режиссуру столь же необъяснимым образом отошел чешскому фильму «Все будет» Ольмо Омерзу - еще одному роуд-муви об угнавших машину неблагополучных подростках, на которых - ах! - наплевать взрослому миру. Для того, чтобы подчеркнуть эту нехитрую мысль, режиссер снабжает фильм англоязычным названием «Зимние мухи» - дескать именно так, как к назойливым помойным насекомым, относятся к детям бессердечные взрослые. Жаль только, что прихлопнуть их нельзя.

Кадр из фильма «Зимние мухи»

Как лучшего актера отметили израильтянина Моше Фолкенфлика, сыгравшего в мелодраме «Искупление» Джозефа Мадмони и Боаза Йехонатана Якова бывшего рокера, ставшего правоверным иудеем. Почти как в несколько более заводном фильме «Братья Блюз», он подбивает на новые выступления свою давно распавшуюся группу - чтобы заработать на свадьбах деньги на лечение умирающей от рака дочки…

Кадр из фильма «Искупление»

Все эти мимо кассы выданные награды, впрочем, можно простить за один главный приз - он достался действительно главному фильму фестиваля, новой работе отличного румынского режиссера Раду Жуде под интригующим названием «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» (цитата из фашистского министра в правительстве Антонеску, которую, как сказал, получая приз продюсер фильма, лидеры многих стран сегодня могли бы присвоить себе). Это не столько прямое и очень сильное высказывание о роли Румынии во Второй мировой войне (страна не просто поддерживала Гитлера, но по масштабам решения «еврейского вопроса» была «на втором месте» после Германии - за время войны здесь было убито 380 тысяч евреев), сколько размышление на актуальную для очень многих стран тему переписывания истории в угоду «Большой политике» и вообще жизни в эпоху пост-правды, когда настоящая правда никого не интересует и никому не нужна.