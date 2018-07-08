2018-07-08T12:20:29+03:00
Политика

Дмитрий Песков: Путин гордится нашими футболистами

Президент пригласил на встречу сборную и главного тренера
Александр ГАМОВ@gamov1
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Владимир Путин позвонил Станиславу Черчесову и поблагодарил его за отличную командуВладимир Путин позвонил Станиславу Черчесову и поблагодарил его за отличную командуФото: REUTERS
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Сразу после завершения игры нашей сборной с командой Хорватии Владимир Путин позвонил Станиславу Черчесову и поблагодарил его за отличную команду, за красивую и волевую игру. Слова благодарности президент попросил передать и нашим игрокам.

Кстати, это был уже второй за тот день разговор Путина с главным тренером - президент звонил ему и днем, до начала встречи, пожелал успехов... И это уже стало традицией - глава государства звонил нашим спортсменам и в день предыдущих их встреч с соперниками, подбадривал, как мог.

А Дмитрий Песков подробно рассказал журналистам о настроении президента в минувший субботний вечер:

– Он смотрел. Болел. Наши проиграли в честной, красивейшей игре. Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле. Президент гордится нашими спортсменами.

Песков также сообщил, что Путин предложил Черчесову встретиться, разумеется, вместе с игроками, чтобы поговорить, подвести итоги участия нашей сборной в чемпионате. Не исключено, что это произойдет еще до финальной игры в рамках мирового первенства.

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