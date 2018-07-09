"Миниволонтер": Добровольцы Чемпионата мира исполнили мечту 3-летней Агаты и взяли ее в свою команду

СЕГОДНЯ 09:01 2018-07-09T01:48:39+03:00

Пусть и на один день, но девочка стала самым юным волонтером Чемпионата мира по футболу-2018

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Каждый день чемпионата мира московские волонтеры видят улыбающиеся лица футбольных болельщиков. Но есть среди них и те, кому уделяют особое внимание. За юными поклонниками футбола наблюдают с особой тщательностью. Ведь дети — это самая дружелюбная, эмоциональная и честная часть нашего общества. Но также и самая беззащитная. Поэтому волонтеры должны обращать особое внимание на детей, находящихся на чемпионате. Многие малыши и ребята постарше, которые общались с волонтерами, теперь и сами загорелись идеей: стать добровольцем.

И московские волонтеры решили: исполнить мечту одной маленькой девочки, которая глядя на свою маму, тоже хотела заниматься важными делами и помогать людям.

Просим любить и жаловать эту малышку по имени Агата.

Она стала настоящим волонтёром, как и мечтала. Правда, только на один день. Но за это время она успела пообщаться с болельщиками, поддержать моральный дух волонтёров и посетить самый посещаемый туристический маршрут Москвы.

"Как много народа!" - повторяла 3-летняя Агата держась за мамину руку. Но потом она осмелела и начала бегать по Красной площади, вызывая восторг и умиление прохожих. В парке футбола Агата увидела своими глазами, что такое этот вид спорта. Она решила, что самое главное в этой игре - это бегать. И побежала!

"So cute, minivolunteer!" услышали мы где-то в стороне и, не успев разглядеть, кто это сказал, бросились за этой удаляющейся хохочущей ракетой. Но вдруг Агата сказала, что её плюшевый Забивака хочет кушать, и было принято решение двигаться в сторону дома. Но не могли же мы просто так пройти мимо волонтёров: "Ооо, мои волонтеры!" - закричал ребёнок и побежал к информационной стойке. Похоже, Забиваке придётся немного подождать с обедом. "Домик" волонтёров, где они могут помогать людям, Агатке очень понравился. Внутри так много интересных вещиц!

Правда, приступить к прямым волонтерским обязанностям она так и не решилась. Уж, слишком засмущали её эти иностранные взрослые. Внимательно посмотрев на карту, она поняла, что пора домой. Забивака охотно поддержал её решение и нашим волонтёрам пришлось попрощаться с уже полюбившейся коллегой.