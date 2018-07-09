Юбилей Михаила Пуговкина: в чем сила Михаила

СЕГОДНЯ 16:01 2018-07-09T16:08:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Иногда кажется, что такое было возможно лишь в советском кино - актеры, играющие преимущественно роли второго плана, становились мегазвездами, отнимая славу у исполнителей ведущих партий. Фарада, Ярмольник, Вицин и, конечно, Народный артист СССР Михаил Пуговкин, делали то, что для актеров в какой-то степени даже сложнее, чем сыграть главного героя - ненадолго появлялись в кадре и навсегда оставались в памяти зрителей. Сколько экранного было у Пуговкина в комедии «Иван Васильевич меняет профессию»? Всего несколько минут - по сути, лишь одна большая сцена. Но она подарила нам множество эмоций и крылатых фраз - «Не узнаю вас в гриме», «Житие мое...», «Зело на самолет опаздываем». Одна из тех бессмертных фраз - «Боже, какой типаж!» - стала названием нового документального фильма, приуроченного к отмечаемому 13 июля 95-летию маэстро. Эту картину мы увидим 14 июля в 12:10 на Первом канале. Авторы побывали в костромской деревне Рамешки, где родился Михаил Иванович, пообщались с его вдовой Ириной Константиновной и другими близкими ему людьми.

Разумеется, этим дело не ограничится - нам также покажут программу из цикла «Острова», посвященную юбиляру («Культура», 12 июля, 20.55) и документальную ленту «Чертова дюжина Михаила Пуговкина» (ТВЦ, 14 июля, 8.55). Также мы увидим несколько классических кинолент с участием Михаила Ивановича - «Приказано взять живым» (ТВЦ, 14 июля, 9.40), «Свадьба в Малиновке» (Первый, 14 июля, 13.00), «Спортлото-82» ( Первый, 14 июля, 14.50), «Под куполом цирка» («Культура», 14 июля, 18.50)