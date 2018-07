Осталась последняя гипотеза, объясняющая зачем зебрам полоски

СЕГОДНЯ 19:20 2018-07-09T19:16:58+03:00

Группа венгерских ученых, ведомая Сюзанной Акессон - профессором Лундского университета в Швеции (Lund University), проверила недавно одну из самых здравых гипотез, объясняющих назначение полосок на шкуре зебр. Согласно ей, полоски служат для охлаждения. Якобы для этого зебры ими и обзавелись в процессе эволюции. В Африке, где они живут, жарко. А с полосками, стало быть, прохладнее.

Гипотеза и в самом деле выглядела правдоподобной. Ведь дистанционные измерения свидетельствовали: поверхность находящихся на солнцепеке зебр была холоднее, чем у жирафов, антилоп или быков. Биологи, воодушевленные этим фактом, придумали целую теорию. Дескать, темные полоски нагреваются сильнее белых. Это создает разницу температур. От чего, в свою очередь, образуются восходящие воздушные потоки и мини вихри, которые зебр и охлаждают.

Самое удивительное, что и тут была правда: температура белых полосок действительно ниже, чем черных. Разница заметна на термофотографиях — снимках в инфракрасных лучах. Но холоднее ли самим зебрам от этого? Венгры, под руководством шведского профессора вяснили это экспериментально.

Роль зебр в экспериментах исполнили бочки с водой. Ученые установили несколько штук, обтянув их шкурами зебр. Для сравнения несколько бочек обтянули шкурами кров и лошадей, другие — просто раскрасили под зебр, коров и лошадей. Все это «стадо» оставили на жаре на 4 месяца. Измеряли температуру, делали термофотографии.

Снимки свидетельствовали: бочки почти не отличались от живых зебр. В смысле характер нагрева полосок. Ученые сравнивали - у тех и других он был примерно одинаков. То есть, температура черных полосок была выше, чем у белых. Такое, правда, наблюдалось днем. А ночами, наоборот, черные полоски становились холоднее.

Однако вода в бочках на полоски не велась — на феномен их разного нагрева никак не реагировала. То есть, не охлаждалась.

Тем не менее, температура воды в бочках, обтянутых разными шкурами, была разной. Результаты — от менее горячей воды к более горячей — распределились так: бочка в шкуре белой коровы, в шкуре серой коровы, в шкуре зебры, бочка, раскрашенная под зебру, в шкуре серой лошади, в шкуре черной коровы. Что отнюдь не удивительно с физической точки зрения.

Вывод ученых по итогам экспериментов: полоски зебр не служат для терморегуляции. В белой шкуре им — зебрам — было бы прохладнее.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

В глазах рябит, что ли...

Чуть раньше ученые опровергли не менее популярную гипотезу о том, что полосатая раскраска помогает зебрам маскироваться, сливаясь с окружающим ландшафтом. То есть, делает этих травоядных менее заметными для хищников.

Биологи из США и Канады (Department of Anthropology, Washington University in St. Louis, Departments of Anthropology and Archaeology and Cell Biology and Anatomy University of Calgary) прикинули: с какого расстояния заметно, что зебры полосатые. Заметно, как самим зебрам, так и хищникам - львам и гиенам, которые на них охотятся. Выяснилось: днем хищники перестают различать полоски, если до вожделенной добычи более 50 метров. Ночью - если более 30 метров. Безлунной ночью - более 10 метров. Маскировка на таких расстояниях становится бессмысленной. А хищники, подкравшиеся ближе - на расстояние, с которого они уже начинают различать полоски, наверняка прежде унюхают зебр или услышат их.

Имелась и альтернативная гипотеза. Мол, повторяющийся узор на шкуре зебр создает оптическую иллюзию, которая вводит хищников в заблуждение. У них, что называется, рябит в глазах. Особенно, когда зебра движется. В результате хищники периодически теряют добычу из виду. А это осложняет погоню.

Гипотезу проверила Анна Хагес (Anna E. Hughes) с коллегами. Экспериментировала, правда, не со львами и гиенами, а с людьми. Но ведь и они хищники.

Более 60 добровольцев ловили на экране компьютера цели - серые, черные, в вертикальную полоску, в горизонтальную и в точности такую, как у зебр. «Зебры» попадались чаще всего. Выходит, их окраска, нисколько не упрощает жизнь. Наоборот.

Разгадка, возможно, все-таки существует. Осталась последняя «физическая» гипотеза, подтверждение которой в свое время нашла все та же Сюзанна Акессон и ведомые ею венгры. Правда, не те, которые ныне составили ей компанию.

Суть гипотезы: полосатая шкура менее всего привлекает кусачих слепней и мух це-це.

Результаты ученые добыли почти столь же изобретательно, как и в экспериментах с бочками. Они покрасили трех лошадей: одну в белый цвет, другую - в черный, а третью - под зебру. Всех покрыли специальным клейким составом и отправили пастись.

Через некоторое время экспериментаторы подсчитали слепней, прилипших к испытуемым. Меньше всего их было на лошадях, раскрашенных в черно-белую полоску. Из чего и был сделан вывод, что полоски предохраняют зебр от слепней. В такой защите уже есть прямой эволюционный смысл.

По мнению ученых, защитный эффект - оптический. Маскировку создает то, что полоски поляризуют отраженный свет, а слепни плохо его воспринимают.

Считать, что «оптическая» гипотеза единственно верная нельзя. Научный мир до сих пор воспринимает ее скептически. Довод: если посредством раскраски можно защититься от укусов, то почему и другие африканские животные не стали в процессе эволюции полосатыми, как зебры? Или укусы слепней и мух це-це их не беспокоят? Ответов пока нет.

КСТАТИ

Ученые получили ответ на другой волнующий вопрос, который не давал покоя героям мультфильма «Мадагаскар» : зебры белые в черную полоску или черные в белую?

Изучение эмбрионов зебр показало: цвет жеребенка, находящегося в утробе, сначала черный. Белые полоски появляются позднее. Стало быть, зебры черные в белую полоску.

Исследования зебр идут на гранты, выделенные Венгерским научным фондом (Hungarian Science Foundation), шведским исследовательским советом (Swedish Research Council) и Университетом Лунда (Lund University). В этом - разгадка того, почему именно венгры и шведы столь озабочены ролью и происхождением полосок на зебрах.