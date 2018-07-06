А не спеть ли мне песню про футбол?

СЕГОДНЯ 17:10 2018-07-06T19:14:00+03:00

Быть может, наконец все вместе мы сможем выбрать футбольную песню на века? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Во время этого чемпионата многие подметили печальную тему - у нашей страны нет своей футбольной песни. Такой, которую бы знали все и подхватывали бы с любого места. Ну, как у шведов, или бразильцев, или аргентинцев. Наши болельщики и на стадионах, и на Никольской, где тусуются футбольные фанаты, приехавшие в Москву, поют «Катюшу». В ней нет ни слова про футбол, но боевой дух она поднимает на «отлично!». Хотя, казалось бы, песни про этот вид спорта есть практически у каждого артиста. И у Высоцкого, и у "Машины Времени", у "Любэ", Олега Газманова. Но большинство из них не стали "главной песней" про этот замечательный вид спорта. "Комсомолка" решили перетряхнуть закрома и устроить голосование - быть может, наконец все вместе мы сможем выбрать футбольную песню на века?

«Сплин»

У группы есть две спортивных песни - «Матч» и «Гандбол». Во второй слова легко переиначить и вместо: «Словом, мы все больны гандболом, и за гандбол умрем», петь про футбол - "мы все больны футболом и за футбол умрем". А в композиции «Матч» все звучит очень убедительно: «Полный стадион народу, Время начинать матч, Время начинать матч, Время начинать».

Сплин - Матч.

Сплин - Гандбол.

Серей Шнуров

Музыкант записал песню со словами: «Оле-оле, мы болеем мы гуляем, мы бухаем на футболе» и прекрасной фразой: «Чтобы выиграть этот … матч нашей команде нужен Хоттабыч». Есть у Шнура еще одна - «Футбольный клуб».

Футбольный Клуб.

Отдельно стоит вспомнить совсем не футбольную песню «Экстаз», которую надо петь после победного матча тренеру Станиславу Черчесову. Ведь слова «Ты просто космос, Стас!» полностью отражают благодарность болельщиков человеку, который привел сборную России к победе.

Экстаз.

«ЧайФ»

Группа еще в 1998-и году внесла немалый вклад в футбольную лирику, записав свою знаменитую «Аргентина-Ямайка». Мы ее, конечно, много раз использовали в реалиях нынешнего чемпионата мира, да и слова знают почти все.

ЧАЙФ - Аргентина:Ямайка.

Владимир Высоцкий

Любимый всеми певец посвятил песню легендарному Льву Яшину. «Вратарь» сейчас прекрасно подходит к любимцу всей России Игорю Акинфееву: «Да, сегодня я в ударе, не иначе. Надрываются в восторге москвичи. Я спокойно прерываю передачи. И вытаскиваю мертвые мячи».

Владимир Высоцкий - Вратарь.

«Дискотека Авария»

В 2012-м году группа записала песню прям про участников тогдашнего матча. Но мы вполне можем заменить игроков упомянутых в песне на «свежих», исключая, конечно, Игнашевича. «Сдавайся, соперник, тут нечего ловить, Саша Кержаков бил, бьет и будет бить. Андрей Сергеевич закрутит угловой. Сережа Игнашевич вам заедет головой».

Дискотека Авария - Россия Победит!.

Песню «Вот это и есть футбол», где музыку написал Дунаевский, а слова - Михаил Матусовский, знают старые болельщики. Но сейчас она действительно могла бы стать нашим гимном. Слова подходят к нынешнему чемпионату, как никогда:

И вот мы выходим на поле,

Правдивые помня слова:

"Не только ноги нужны в футболе

- Нужна в футболе, между прочим, голова!"

Дунаевский/Матусовский - Вот это и есть футбол.

А если ни один вариант, из предложенных "Комсомолкой" вам не понравился, предложите своего кандидата на футбольный гимн России.