Сирийскую авиабазу атаковали пять израильских самолетов F-15, один из которых подбили

СЕГОДНЯ 14:10 2018-07-09T14:29:32+03:00

Израильтяне перешли к прямым атакам на сирийскую армию и ее военные объекты

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Об атаке сообщило госагентство SANA. По его данным, сирийским ПВО удалось сбить несколько ракет, поразить один из израильских самолетов и заставить остальные покинуть воздушное пространство республики. Источники «КП» в Минобороны РФ сообщили подробности инцидента. Они получены от наших военных советников.

Пять F-15 ВВС Израиля вторглись в воздушное простанство Сирии со стороны Ливана. По ним вели огонь из ракетно-пушечных комплексов ПВО «Панцырь». Истребители успели выпустить по аэродрому около 10 ракет. Семь удалось поразить. Три взорвались в стороне от взлетно-посадочной полосы. Еврейские летчики, видимо, не ожидали такого отпора и поспешили ретироваться. Один из F-15 получил повреждение двигателя и с «дымным хвостом» стал уходить в сторону Израиля. Поднятое по тревоге звено сирийских истребителей догнать его не успело. Вскоре отметка израильского лазутчика исчезла с экранов сирийских радаров.

Нельзя исключать, что подбитый самолет не дотянул до своего аэродрома. Представители израильского военного ведомства традиционно не комментируют сообщения о возможной причастности своих ВВС к атаке на авиабазу в Сирии и пораженном истребителе. А то же агенство SANA утверждает, что израильский самолет был не «подбит», а сбит.

Израиль продолжает свое участие в конфликте в Сирии. Прежде такие вылазки своих «соколов» Тель-Авива обяъснял борьбой с Хезболлой. Сейчас израильтяне перешли к прямым атакам на сирийскую армию и ее военные объекты.

А тут уже пахнет войной...