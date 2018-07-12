2018-07-12T18:13:31+03:00
Политика

Путину рассказали про «Млечный путь» для борьбы с отмыванием денег

Финмониторинг и Верховный суд пресекли вывод из страны 50 миллиардов рублей
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент России Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. Фото: Алексей ДРУЖИНИН/ТАССПрезидент России Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. Фото: Алексей ДРУЖИНИН/ТАСС
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Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин доложил президенту о подготовке Россией Национального доклада по «антиотмывочной деятельности». Он рассказал о подготовке специалистов для работы не только в России, но и на международном уровне, и конкретных случаях пресечения вывода денег из страны.

- Серьёзная тема, которую мы рассматриваем, это использование судебных органов в попытке вывода денег за рубеж, - привел пример Чиханчин. - Мы сумели приостановить вывод где-то порядка 50 миллиардов рублей благодаря совместному взаимодействию с командой Лебедева. То есть приходили и через суд подтверждали, что деньги липовые.

- Верховный Суд работу поддержал и вам помогал? - уточнил президент.

- Да, очень активно, - подтвердил главный борец с нелегальными доходами. - Мы с ними провели несколько семинаров, совещаний, встреч. И как раз благодаря этому мы сумели не допустить попытку через судебные решения вывести деньги за рубеж.

Одно из важнейших направлений работы ведомства - борьба с финансированием терроризма.

- Более ста стран на сегодняшний день работают вместе с нами, - рассказал Чиханчин. - Антинаркотическое направление – тоже более ста стран. И мы очень большой проект запустили по выявлению профессиональных международных «отмывщиков».

- «Млечный путь»? - вспомнил название Путин.

- Да, очень плотно сейчас работаем – четырёхсторонняя группа: Иран, Ирак, Сирия, мы, – как раз по обмену информацией с учётом всех этих направлений.

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