2018-07-12T18:31:21+03:00
Клуб любознательных

На Марсе найдены распиленные кем-то камни

Снимки, свидетельствующие от трудовой деятельности на соседней планете, передал на Землю ровер «Любопытство»
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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На каменном блоке видны явные следы механической обработки.На каменном блоке видны явные следы механической обработки.
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Распиленные каменные блоки, лежащие среди груд бесформенных обломков марсианской породы, обнаружил виртуальный археолог Мартин Грейни (Martine Grainey). Нашел их на снимках, которые ровер «Любопытство» (Mars Science Laboratory Curiosity) сделал в 2014 и 2016 годах. Фотографировал камерой, установленной на штанге (Mastcam: Right) .

Марс: здесь вообще заметно фигурное выпиливание.

Марс: здесь вообще заметно фигурное выпиливание.

Марс: на срезе виды следы от дисковой пилы.

Марс: на срезе виды следы от дисковой пилы.

Марс: ровный срез - вряд ли, что он естественного происхождения.

Марс: ровный срез - вряд ли, что он естественного происхождения.

Следы марсианской трудовой деятельности удивительным образом напоминают те, которые оставили древние египтяне. И они пилили камни. Предположительно медными дисковыми пилами. Камни с характерными пропилами до сих пор лежат рядом с пирамидами.

Земля, Египет: будто бы марсиане пилили.

Земля, Египет: будто бы марсиане пилили.

Земля, Египет: попилили и бросили.

Земля, Египет: попилили и бросили.

В кратере Гейла, по дну которого ездит «Любопытство», пирамид нет. Но обработанные блоки имеются.

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