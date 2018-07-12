На Марсе найдены распиленные кем-то камни
Распиленные каменные блоки, лежащие среди груд бесформенных обломков марсианской породы, обнаружил виртуальный археолог Мартин Грейни (Martine Grainey). Нашел их на снимках, которые ровер «Любопытство» (Mars Science Laboratory Curiosity) сделал в 2014 и 2016 годах. Фотографировал камерой, установленной на штанге (Mastcam: Right) .
Марс: здесь вообще заметно фигурное выпиливание.
Марс: на срезе виды следы от дисковой пилы.
Марс: ровный срез - вряд ли, что он естественного происхождения.
Следы марсианской трудовой деятельности удивительным образом напоминают те, которые оставили древние египтяне. И они пилили камни. Предположительно медными дисковыми пилами. Камни с характерными пропилами до сих пор лежат рядом с пирамидами.
Земля, Египет: будто бы марсиане пилили.
Земля, Египет: попилили и бросили.
В кратере Гейла, по дну которого ездит «Любопытство», пирамид нет. Но обработанные блоки имеются.