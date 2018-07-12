«С маникюром и сомнительным титулом»: умер самый уродливый бульдог в мире

СЕГОДНЯ 18:10 2018-07-12T18:22:06+03:00

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Английский бульдог Жа-Жа с висящим языком и чрезмерно выступающими зубами, которые помогли ему добиться славы победителя в номинации самой уродливой собаки в мире скончался во сне во вторник в возрасте 9 лет.

Хозяйка собаки Меган Брейнард, которая была не прочь пожинать лавры известности и внимание журналистов вместе со своей собакой, тут же сообщила корреспондентам TODAY.com о своем горе.

Но не всему жизненному пути Жа-Жа, можно позавидовать так же как последнему его отрезку. Поначалу бульдог жил скромно, как и все обычные собаки. Первые пять лет прошли в приюте для бездомных собак в Миссури. Затем бульдог был выставлен на аукцион и поселился в доме у своей первой и единственной хозяйки Меган Брейнард. Там бульдог отказывался что-либо делать, кроме как лежать на диване, пока в ход не шла его любимая еда Slim Jim. Ради нее он был готов на все. А так из-за привычки лежать как модель собака была названа в честь знаменитой американской актрисы Жа Жа Габор.

Жа Жа щеголяла со своим маникюром, а фанаты носили футболки с принтом этой собаки.Фото: EAST NEWS

В какой-то момент жизнь собаки и ее хозяйки превратилась в настоящий вихрь после победы 23 июня в конкурсе самых уродливых собак, проводившемся в Калифорнии. Действительно, резюме этой собаки было тяжело превзойти любому другому животному на конкурсе. Тяжелый прикус, кривые зубы почти до носа и масса слюней. Остальным животным было просто не по плечу. В итоге эта собака превзошла 13 других и забрала титул.

После этого Жа Жа начала щеголять своим маникюром, а фанаты - носить футболки с принтом этой собаки. Вместе с хозяйкой бульдог посетил студию национального телевидения в Нью-Йорке и даже успел слетать первым классом. «Это было просто безумие», - вспоминает Меган Брейнард.

Подобный конкурс некрасивых собак проводится в Калифорнии уже три десятка лет и ставит целью показать, что любые животные имеют право на достойную жизнь.