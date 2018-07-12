Российские врачи начали использовать уникальный метод лечения онкологии

12 Июль 23:10 2018-07-12T23:17:16+03:00

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В Центре имени Дмитрия Рогачева начали использовать революционный метод борьбы с онкологическими заболеваниями. Предназначен он для пациентов, которых раньше считали неизлечимыми.

В клетки пациента вводят рецептор — специальную генно-инженерную конструкцию. Она помогает организму бороться с раковыми клетками.

- Этот механизм в корне отличается от традиционной химиотерапии. Мы уже видим эффективность нового метода и надеемся, что в России такое лечение станет доступным для всех в нем нуждающихся, - говорит заведующий отделением трансплантации костного мозга Центра имени Рогачева Михаил Масчан.

Прорывную технологию создала команда специалистов под руководством директора центра клеточной инженерии Мишеля Саделайна из США.

- 85 процентов пациентов почувствовали себя лучше после терапии, многие излечились. Таких положительных результатов вы не увидите ни при одном виде лечения рака крови, - говорит Саделайн.

Клеточную терапию перенесли уже тысячи людей по всему миру. Положительный результат медики фиксируют в каждом втором случае. В России новый механизм опробовали впервые.

- Из пяти детей четверо находятся в полной ремиссии. Для нас это профессиональное счастье, - улыбается медицинский директор Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Галина Новичкова. - Планируем, что в этом году курс клеточной терапии смогут пройти 15 человек. Это не только дети из Центра, к нам привозят ребят и из других регионов.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

В своем последнем Послании к Федеральному собрания президент России Владимир Путин напомнил о важности борьбы с раком:

- Предлагаю реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, активно привлечь к решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию, провести модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную систему, от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения, которая позволит защитить человека. По всем ключевым показателям, которые демонстрируют результативность онкологической помощи мы должны выйти на современный, необходимый нам самый высокий уровень.

- Работа над новыми лекарствами в нашей сфере, очень затратная вещь. Особенно когда исследования ведутся на стыке фундаментальной науки и клинической медицины, - признает заведующий отделением трансплантации костного мозга Центра имени Рогачева Михаил Масчан. - При этом нет никакой гарантии, что тот или иной препарат окажется эффективным. А инвесторы готовы вкладывать деньги только в надежные проекты. Поэтому-то прорывные технологии часто развиваются благодаря пожертвованиям.

Программу клеточно-иммунной терапии раковых опухолей у детей в прошлом году профинансировали из личных средств топ-менеджеры Роснефти. Сто миллионов на уникальные исследования внёс Игорь Сечин, ещё 166 - другие руководители компании.

У Центра давние связи с «Роснефтью». Сечин курировал его строительство по поручению главы государства.

- После близкого знакомства с врачами и пациентами онкоцентра у топ-менеджеров компании появилась идея внести личный вклад в развитие детской онкологии в нашей стране, - рассказывал в прошлом году пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Решено было проспонсировать конкретный проект. После тщательного изучения вариантов выбор пал именно на программу исследований в области клеточно-иммунной терапии раковых опухолей.

- Мы разделяем боль этих детей и их родных, - отмечал тогда глава Роснефти. - Именно поэтому приняли решение профинансировать из личных средства именно эту программу. Это - самые передовые методики в области генетической модификации клеток имменной системы, таргетной терапии, трансплантации стволовых клеток».

Центр Димы Рогачева - крупнейшая в Европе профильная клиника. За год через нее проходит до десяти тысяч пациентов, в ее стенах проводят 1200 сложнейших операций. И старания медиков приносят результат: почти 80 процентов детей выходят отсюда здоровыми. Таких цифр удается добиваться с помощью высокотехнологичных методов лечения. Для сравнения, еще 20 лет назад число детей с онкологическими диагнозами, которых удавалось спасти, составляло всего 50 процентов.