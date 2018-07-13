Русские каникулы Мика Джаггера: легендарный рокер погулял по Красной площади, восхитился видами Москвы и сделал селфи с Биланом

СЕГОДНЯ 01:22 2018-07-13T01:32:29+03:00

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В Москву на футбол прилетел главный «роллинг» Мик Джаггер. 74-летний рокер, конечно, мечтал поболеть за команду Англии в финале ЧМ. Но хорваты спутали его самые радужные планы. Несмотря на то, что Мик кричал вместе со всеми в своей ложе «Go, England”, это не помогло.

Во время экстра-тайма хорваты забили второй гол в ворота соперников, что и определило исход встречи. Джаггер мог от обиды плюнуть и уехать восвояси обратно в Лондон, но решил дни до финала провести у нас. Не пропадать же билетам!

Этот четверг он провёл весьма плодотворно, ну, насколько позволил ему возраст и статус. Для начала «роллинг» поделился видео, снятым из его отеля, расположенным недалеко от Кремля, восхитившись красотами столицы России. Потом отправился гулять по Красной площади. Мы даже не можем себе представить счастье тех поклонников, которым удались сфотографироваться с рок-легендой.

Наталья Водянова и Мик Джаггер.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В отличие от Константина Хабенского, который не стал делать селфи с сыном Эвелины Блёданс, Мик легко шёл на контакт с желающими обрести заветный снимок. А вечером он отправился на благотворительный вечера фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца».

В своём Инстаграме гостья вечера, Ксения Собчак, опубликована видео:

- Дима просит селфи с Миком Джаггером. На нем действительно Дима Билан обнимает «Роллинга» для совместного фото. И, по нынешним временам совсем не ясно, кому больше повезло!