2018-07-13T12:02:16+03:00
Экономика

Миллиарды на промышленную безопасность

О том, какие результаты дает масштабная модернизация НПЗ и насколько высока ее оценка экспертами, в нашем материале
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Важная часть этих инвестиций — это активное развитие систем автоматизации и цифровизации производственных процессовВажная часть этих инвестиций — это активное развитие систем автоматизации и цифровизации производственных процессов
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На обеспечение промышленной безопасности нефтеперерабатывающих заводов в Москве и Омске «Газпром нефть» потратит более 80 млрд рублей с 2010 по 2020 годы. Об этом компания сообщила на выездном заседании научно-технического совета Ростехнадзора, которое прошло на Омском нефтеперерабатывающем заводе.

- В период 2010-2020 годы инвестиции компании в обеспечение промышленной безопасности на Омском и Московском НПЗ составят более 80 млрд рублей. Важная часть этих инвестиций — это активное развитие систем автоматизации и цифровизации производственных процессов. Работая в интересах отрасли, компания выступает ориентиром и надежным партнером для достижения общей цели — безопасности людей, окружающей среды, производственных активов, — сообщил заместитель генерального директора ПАО «Газпром нефть» Анатолий Чернер.

В заседании, которое провела заместитель руководителя Ростехнадзора Светлана Радионова, приняли участие ведущие отраслевые эксперты и представители российских нефтяных компаний. По итогам встречи участники высоко оценили уровень промышленной и экологической безопасности Омского НПЗ, отметив современные технологии цифрового управления производством, которые компания «Газпром нефть» внедряет на нефтеперерабатывающих активах, в том числе в столице.

«Компания „Газпром нефть“ проводит самую масштабную в отрасли модернизацию производства. Уже сегодня проделана большая работа по подготовке объектов, которые выведут предприятие на новый уровень эффективности и качества, промышленной и экологической безопасности. Строительство и реконструкция таких сложных промышленных объектов предполагает применение современных технологий, в том числе в области обеспечения промышленной безопасности. Практики, которые применяет предприятие в этой области, могут стать стандартом для всей нефтехимической отрасли», — подчеркнула Светлана Радионова.

Модернизация на обоих производствах еще продолжается, но эксперты высоко оценили достигнутые результаты. В первую очередь, в экологическом секторе.

Очевидно, что все эти перемены были бы невозможны без переподготовки и обучения под современные стандарты высокоспециализированных кадров. В частности, генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер отметил, что модернизация не только преображает предприятие, но ставит новые требования к уровню подготовки специалистов.

«Персонал, который мы набираем, должен не только обладать специальными знаниями по работе с цифровыми системами управления производством и эффективностью, но и разделять наши ценности, культуру безопасного и бережного производства. Это один из ключевых критериев набора, фундамент для дальнейшего комплексного обучения наших специалистов», — сообщил генеральный директор столичного НПЗ Виталий Зубер.

Отметим, что с 2011 года компания «Газпром нефть» ведет программу по комплексной модернизации Московского НПЗ, инвестиции в которую превышают более 250 млрд рублей. Благодаря реализованным мероприятиям завод на 50% снизил воздействие производства на окружающую среду. В рамках второго этапа модернизации к 2020 году воздействие на окружающую среду будет сокращено еще на 50%.

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