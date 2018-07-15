2018-07-15T08:24:42+03:00
Доброволец

Московские волонтеры создали мобильное приложение, с которым любой неравнодушный человек может помочь приютам для животных

Интерактивная карта показывает актуальные нужды приютов в режиме реального времени
Юлия ВОЗНЕСЕНСКАЯ
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Фестиваль "Собаки в городе" Фото: Фонд РэйФестиваль "Собаки в городе" Фото: Фонд Рэй
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Благотворительный фонд "РЭЙ" был основан на базе волонтёрского движения помощи бездомным животным, которое ведёт свою историю с 2012 года. Сейчас он оказывает поддержку тысячам собак и кошек, находящимся в приютах Москвы, Подмосковья и близлежащих областей.

За время своего существования фонд оказал помощь более чем на 12 миллионов рублей. "РЭЙ" приобретает корма и медикаменты для приютов, помогает в лечении, стерилизации и поиске дома для безнадзорных животных, а также организовывает городские благотворительные фестивали.

Один из проектов, которые реализует "РЭЙ" - мобильное приложение "Помощник РЭЙ". Это интерактивная карта, которая показывает актуальные нужды приютов в режиме реального времени. Каждый пользователь приложения может выбрать себе задачу по силам и по душе. Распространенные задания - помощь в перевозке животных, прогулка с собаками, распространение информации о пристраиваемых подопечных в социальных сетях. Приложение можно настроить с учётом собственных предпочтений: например, смотреть поручения для волонтёров без личного транспорта или касающиеся только кошек. Также "Помощник РЭЙ" показывает местоположение ветклиник, зоомагазинов, груминг-салонов и подходит не только для волонтёров, но и для владельцев домашних животных. "

"Протянуть руку помощи бездомным животным – просто! Достаточно захотеть!" - утверждают в фонде.

Скачать приложение можно в AppStore и в Google Play

Сайт фонда

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