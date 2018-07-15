2018-07-15T14:41:44+03:00
Политика

Весенний призыв-2018: В армию отправились 128 тысяч новобранцев

В России завершился весенний призыв-2018
Виктор БАРАНЕЦ
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Весенний призыв в Росси финишировал 15 июля.Весенний призыв в Росси финишировал 15 июля.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Весенний призыв в России начался 1 апреля, а финишировал 15 июля. Наши Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования пополнят 128 тыс. новобранцев. Как этого и требовал Указ Президента РФ№ 129 от 30 марта 2018 г.

- План по призыву выполнен в полном объеме, – сообщил «Комсомолке» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-лейтенант Евгений Бурдинский. Он же рассказал и о «национальных особенностях» нынешней призывной кампании.

15% призывников, направленных для прохождения военной службы в войска, имеет высшее образование. Таким призывникам была предоставлена возможность выбора: год службы по призыву или два года по контракту.

Количество научных рот увеличилось с 12 до 16. Впервые комплектовались созданные для работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса две научно-производственные роты.

Более 330 молодых ребят из 48 субъектов России отправились служить в научные роты, 70 – в научно-производственные (на сегодняшний день в научных и научно-производственных ротах проходят службу более 750 человек).

15% призывников, направленных для прохождения военной службы в войска, имеет высшее образование. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

15% призывников, направленных для прохождения военной службы в войска, имеет высшее образование.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Призывники из числа спортсменов – кандидатов в сборные команды России по олимпийским видам спорта – направлялись в спортивные роты. Весной в эти подразделения направлен 171 человек (всего в спортивных ротах проходят службу 350 человек).

Становится нормой не уклонение от военной службы, а желание молодых людей пройти военную службу. При этом многие студенты для этого берут академический отпуск, а граждане, ранее признанные ограниченно годными к военной службе и переведенные в запас, стремятся поправить здоровье и после медицинского освидетельствования встать в строй.

Более 130 хлопцев воспользовались такой возможностью и надели военную форму.

С территории Крыма на комплектование войск направлено 2800 чел.

Для прохождения военной службы женатые призывники, имеющие детей, а также больных и пенсионного возраста родителей, направлялись, по возможности, вблизи мест их проживания.

При следовании воинскими эшелонами более трех суток питание призывников было организовано в вагонах-ресторанах.

В соединения и воинские части весной 2018 года направлено более 23 тыс. граждан, подготовленных по военно-учетным специальностям, в том числе около 16 тыс. – в ДОСААФ России.

Для прохождения альтернативной гражданской службы направлено 218 человек, что на 30% меньше, чем осенью прошлого года. Всего альтернативную службу проходят 457 человек

- Что касается граждан, не явившихся в военкоматы по повесткам, то их количество незначительно и в настоящее время не превышает 0,3% от числа вызывавшихся на призывные мероприятия», – уточнил «Комсомолке» генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

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