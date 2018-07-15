Леонид Федун: Дзюба думает про зарубежную карьеру, а Черчесов будет полезен для сборной

СЕГОДНЯ 16:15 2018-07-15T16:49:23+03:00

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- Леонид Арнольдович, ваш стадион был единственным частным объектом, который был задействован под игры чемпионата. Как вы и спартаковская арена перенесли нашествие болельщиков из разных стран? И не нужен ли ей теперь косметический ремонт?

- Ремонт, конечно, нужен, потому что мы перестраивали его под требования ФИФА, теперь нужно его адаптировать под требования российской Премьер-лиги. Так что, конечно, какие-то затраты мы несем в этом деле. Но в целом для нас, конечно, большая гордость, что наш стадион был на чемпионате мира. В частности, в официальных отчетах, которые выпускает ФИФА, было написано, что стадион один из лучших.

- Мы вас с этим поздравляем. Как и с окончанием чемпионата. В сборной было три спартаковца – Илья Кутепов, Роман Зобнин, Александр Самедов. Вы дадите им какой-то дополнительный отдых?

- Они отдыхают. И они появятся только после сборов. Им дали больше, чем две недели. Они присоединятся к команде буквально перед началом чемпионата России, который стартует 28 июля. Уже не будет подготовки.

- Артем Дзюба тоже воспитанник «Спартака». Не собираетесь ли вы его вернуть в родные пенаты? У Дзюбы большой потенциал...

- Нет, не собираемся. Насколько я знаю, он сейчас думает про зарубежную карьеру.

Леонид Федун: Дзюба думает про зарубежную карьеру.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Ну и Станислав Черчесов тоже спартаковец. В какие-то моменты у нашей сборной просматривается спартаковский стиль – быстрый, комбинационный, амбициозный. Может, и Станислава Черчесова пригласить обратно?

- Я думаю, что он будет очень полезен для сборной.

- После успешного для нашей сборной чемпионата как идут продажи абонементов на ваш стадион?

- В большей степени наши болельщики ориентируются не на результаты сборной, а все-таки на результаты команды. В прошлом году был такой двоякий результат – вроде стали третьими, это первая бронзовая медаль, которую при мне получили. С другой стороны, задачу не выполнили. Поэтому пока продаем в том графике, как это было в прошлом сезоне.

- Что вам больше всего запомнилось на этом чемпионате?

- Во-первых, прекрасные стадионы, которые были построены к ЧМ. Я был на пяти аренах, могу сказать, что они очень хорошего качества. Это громадный вклад в развитие футбола. И второе - очень хорошая организация, люди были очень дружелюбные. Несмотря на ту истерику, которая нагнеталась в западных средствах массовой информации, все прошло красиво, гладко. Собственно говоря, это был настоящий праздник футбола.

- Вы всматривались только в лица футболистов и тренеров или в лица болельщиков тоже?

- И в лица болельщиков, конечно.

- Вы лично что поменяли в своем представлении? Я понимаю, что лично вас трудно чем-либо удивить. Что Россия получила благодаря…

- Получила гордость за свою команду, которую до этого только что с грязью не мешали. Вот это мы получили. Я надеюсь, что тот потенциал, который есть, так называемое наследие чемпионата, это не только стадионы, но это новое отношение к нашей команде.