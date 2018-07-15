США решили стать лидерами по добыче нефти в 2019 году

СЕГОДНЯ 17:45 2018-07-15T18:14:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Через год США будут добывать больше всех нефти в мире. Уже в этом году они обгонят Саудовскую Аравию и окажутся на втором месте. А потом потеснят и Россию. Такой прогноз содержится в отчете американского Управления энергетической информации.

В прошлом году США были на 3-м месте по добыче нефти. Они производили около 9,5 млн баррелей в сутки. Саудиты – почти 10 млн. Россия – 10,3 млн баррелей. За два года Штаты планируют сделать рывок и увеличить производство до 12 млн баррелей в день. Если это произойдет, то США впервые с 1974 года станет крупнейшим нефтедобытчиком в мире.

Российские эксперты считают, что США манипулирует отраслью.

- США блефует, чтобы заставить страны ОПЕК и Россию повысить квоты на добычу нефти. Тем самым, понизить цены на «черное золото», - говорит Рустам Танкаев, эксперт Союза нефтегазопромышленников России. – Добыча нефти в США, действительно, растет. И это определенное достижение. Но ни о каком возрождении «сланцевой революции» не может идти речь. Америке не хватает кадров в этой отрасли. А что касается самих сланцевых месторождений, запасы их невелики.

Рост цен на нефть до $75 за баррель привел к рекордному за последние 3 года росту цен на бензин в США. Президент Дональд Трамп не раз критиковал в твиттере картель нефтедобытчиков. Последний раз буквально месяц назад. «Цены на нефть слишком высокие. ОПЕК опять за свое. Плохо», - коротко резюмировал он.