2018-07-13T12:05:24+03:00
Общество

В Калужской области проходят Дни Москвы

Основная часть мероприятий посвящена почтению памяти погибшим в Великой Отечественной войне и окончанию Великого стояния на реке Угре 1480 года
Павел ЧЕРНЫШОВ
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На площади Победы в Калуге состоялась церемония возложения венков и цветов к Вечному огню Славы.На площади Победы в Калуге состоялась церемония возложения венков и цветов к Вечному огню Славы.
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13 июля в Калуге начались Дни Москвы в Калужской области. В регион прибыла официальная делегация Правительства Москвы во главе с руководителем столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталием Сучковым. В рамках межрегиональной акции на площади Победы состоялась церемония возложения венков и цветов к Вечному огню Славы. Заместитель губернатора области - руководитель администрации губернатора Алексей Никитенко, заместитель главы региона Константин Горобцов, члены областного, Городской Голова г. Калуги Дмитрий Разумовский и московские гости почтили память защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

ПУТЕВКИ В МОСКВУ ПОБЕДИТЕЛЯМ ВИКТОРИНЫ

13 июля в рамках Дней Москвы в Калужской области запланирована деловая программа с «круглыми столами» и посещением образовательных, медицинских и спортивных объектов областного центра. Московские и калужские специалисты обменяются опытом и поделятся своими наработками в разных сферах. Речь в частности пойдет о подготовке кадров для системы образования, развитии акушерства и гинекологии, реализации Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». В Гостином дворе в рамках «круглого стола» «Москва и Калужская область. Новые пути туристского взаимодействия» будут обсуждаться перспективы двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

Во второй половине дня в Государственном музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского состоится чествование ветеранов Великой Отечественной войны – жителей области, награжденных медалью «За оборону Москвы». Кроме того, пройдет церемония вручения книг, выпущенных в рамках Издательской программы Правительства Москвы, калужским библиотекам. Победители конкурса на знание истории и традиций столицы - «Моя Москва» - получат в подарок от организаторов туристические путевки. Программа первого дня пребывания дружественной делегации на калужской земле завершится осмотром музейной экспозиции и обзорной экскурсией по областному центру.

РЕКОНСТРУКЦИЯ БОЯ С ОРДЫНЦАМИ

14 июля на территории Владимирского Скита монастыря Калужская Свято-Тихонова пустынь в селе Дворцы Дзержинского района москвичи примут участие в молебне в память о Победном окончании Великого стояния на реке Угре. Делегации двух регионов посетят Музей-диораму, возложат венки к Поклонному кресту и станут очевидцами масштабной исторической реконструкции боя русского войска с ордынцами на реке Угре 1480 года.

В этот же день в рамках Дней Москвы в Калуге на пл. Старый Торг состоится возложение цветов к памятнику Ивану III.

В 17.00 на концертной площадке Гостиных рядов выступят заслуженные артисты России - Ольга Кормухина, Сергей Мазаев, Феликс Царикати, Юлия Началова и творческие коллективы столицы. В их числе: государственный академический хореографический ансамбль «Березка» им. Н.С. Надеждиной, вокально-хореографический ансамбль «Яринея» и другие.

Дни Москвы в Калужской области завершатся 15 июля. В этот день в Калужском музее изобразительных искусств откроется выставка Народного художника России Василия Нестеренко.

Обратим внимание, что ответные Дни Калужской области пройдут в Москве с 19 по 21 сентября и будут приурочены к 75-летию освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Перекрестные межрегиональные акции организованы в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере национальной политики, заключенного между министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области и Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

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