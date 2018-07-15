Главного тренера сборной Франции на послематчевой пресс-конференции игроки облили шампанским

15 Июль 22:30 2018-07-15T22:34:39+03:00

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Перед началом пресс-конференции Дидье Дешама ему подарили специальный приз. Генсек ФИФА Звонимир Бобан вручил специальную награду Дешаму, которая позволяет французам в ближайшие 4 года играть с нашивкой чемпионов мира.

И тут же в зал для пресс-конференций ворвались игроки сборной и облили Дешама шампанским.

- Многие чемпионы мира оставляли разное наследие. Как вы хотите остаться в памяти, ваша команда?

- Сложно ответить на этот вопрос. В любом случае, Франция - чемпион мира. И если хотите, то у меня была молодая команда. 14 игроков никогда не играли на чемпионате мира. У меня огромная гордость. Эта команда проявила замечательный дух на этом турнире. Мне не о чем жалеть. У нас были недостатки, но их высокое качество игры стало решающим на этом чемпионате мира. Другие команды, которые были более высокого уровня, не обладали таким. Мы - чемпионы мира! И на следующие 4 года чемпионы и это следует запомнить.

... продолжает вытираться и говорит: "Ну вот, я сегодня и так уже три раза переодевался".

- Что вы чувствуете после того, как подняли второй раз Кубок победителя чемпионата мира?

- Моя история - это приключение с другими игроками, и командой. Для меня большая часть и привелегия была выиграть как игроку. В 1998 году победа была во Франции, а то, что произошло сегодня - отличный опыт. Важно, чтобы нынешнее поколение прочувствовало полностью всю эту радость. Не бывает лучшего для футболиста, чем быть чемпионом мира.

- Что для вас значит - победа на ЧМ как тренер и как игрок?

- Для меня это огромное удовольствие. Да, я, конечно, испытываю личную гордость. Но я искренне говорю. Гораздо больше рад видеть счастье на лицах наших игроков. Я желаю всех успехов им. Тогда у нас был Давид Трезеге, которому было 20 лет. Сейчас - Мбаппе, которому 19.

- Как вы работали над психологией команды перед турниром?

- Психологи везде есть, но я считаю, что каждый должен иметь возможность обратиться к кому-то. Мы стараемся направить игрока так, чтобы они чувствовали себя частью коллектива. Самое главное - выбор, выбор из 23 игроков. Помимо футбольных качеств важны и человеческие. Равновесие не только на поле, но и человеческое равновесие должно быть. У меня в штабе - 20 человек, и они тоже все важны, они уникальны. Проблемы решаются как только появляются. Я иногда могу быть жестким, очень жестким. Делаю для их блага. Они слушают, реагируют и по мере того, как продолжается турнир, мы набираемся уверенности в себе. Есть несколько важных элементов и факторов. Например, против Аргентины при счете 1:2 для того, чтобы победить, мои игроки выросли на 15 сантиметров, они выросли над собой!

- Это был странный турнир - много крупных команд вылетели рано. Что Франция сделала по-другому, чтобы выиграть чемпионат? Как удача сработала для вас?

- Не люблю говорить об удаче, но я никогда не видел чемпионат мира такой, как этот. Те команды, которые были на бумаге маленькими, приехали сюда подготовленными. Еще одна особенность - те, кто владел больше мячом, были наказаны быстрыми контратаками. Нет доступа ко всем данным, но не было никакой разницы между маленькими командами и фаворитами. А что мы сделали? Не знаю даже. После матча с Данией мне говорили, что смотримся слабо. И мы наращивали силу от игры к игре.

- Что вы сделали перед плей-офф, как наращивали свою силу?

- Не следует забывать о сложной игре против Перу. Матч с Данией - там было важно хорошо сыграть и датская команда не обязательно стремилась победить. Мы обеспечили себе первое место, а потом начался другой чемпионат мира. И тут мы играли с сильными командами, такими как Аргентина. И это в нас вселило уверенность, психологически тоже.

- Какие воспоминания остались у вас от Москвы?

- Это был прекрасный чемпионат мира, вопреки небольшим сложностям. Я, честно считаю, все прошло слишком быстро. Быстрее, чем в Бразилии. В России было сделано все хорошо для того, чтобы прошло все на высоком уровне. И работа арбитров была на прекрасном уровне. Это, безусловно, привнесло позитивный элемент. И для нас было большим удовольствием быть здесь в России. Желаю хорошо провести всем отпуск!