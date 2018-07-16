Звери смогут ездить в поездах без хозяев

СЕГОДНЯ 15:18 2018-07-16T16:22:13+03:00

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С 16 июля перевозить домашних животных в наших поездах дальнего следования можно без сопровождения хозяев. Пока услуга доступна на 13 направлениях, которые обслуживает Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) — см. «Кстати»

Отправить в самостоятельное путешествие можно собак, кошек, птиц, маленьких теплокровных животных (хомяков, морских свинок, кроликов), а также черепах. Для оформления перевозки нужно обратиться в багажную кассу. Там - заполнить заявление с указанием отправителя и получателя и их телефонов. Стоимость билета зависит от дальности поездки. Минимум - 730 руб.

Потребуется также клетка или контейнер, в котором зверушка и будет находиться в пути. Размещаться питомцы будут в специальном багажном купе. Всего можно оформить не более трех мест таких «живых» багажных мест - при условии, что в каждой клетке или контейнере может перевозиться не более двух питомцев. Если клетку будут грузить проводники, ее вес должен быть не более 10 кг. А если вы, а также получатель готовы это сделать сами, то — до 75 кг.

Вместе со зверушкой можно передать конверт с сопроводительными документами (ветпаспорт, родословная и т. п.). Также понадобятся поилка, кормушка/миска и корм, игрушка для питомца (одна!) и при необходимости абсорбент для поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния в клетке.

Кормить питомцев и ухаживать за ними будут проводники/

КСТАТИ

В этих поездах доступна новая услуга

№ 5/6 Санкт-Петербург - Москва

№ 739/740 Москва - Белгород

№ 133/133 Казань - Санкт-Петербург

№ 45/45 Иваново - Санкт-Петербург

№ 102/102 Адлер - Москва

№ 15/15 Волгоград - Москва

№ 9/10 Самара - Москва

№ 13/14 Челябинск - Москва

№ 148/147 Омск - Новосибирск

№ 124/124 Красноярск - Абакан

№ 150/149 Иркутск - Улан-Удэ

№ 69/70 Чита - Москва

№ 5/6 Владивосток - Хабаровск.